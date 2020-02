Dara llora al confesar que se sentía “innecesaria” en 2NE1 [VIDEO]

La ex miembro de 2NE1, Dara lloró al contar los sentimientos que albergaba cuando pertenecía al grupo de Kpop durante la emisión del último episodio de “Video Star”.

La ex cantante de K-pop no pudo contener las lágrimas al confesar que se sintió “innecesaria” en la agrupación que perteneció en la YG Entertainment.

2NE1: Dara llora al revela que sufría siendo idol de Kpop

Las confesiones de Dara se dieron mientras los panelistas de “Video Star” comentaban respecto a las preocupaciones que viven las celebridades del Kpop.

“Cuando estábamos en la cima, pensé que no me necesitaban en el equipo. Los miembros tenían una voz tan talentosa que me hizo pensar que si cantaba más, causaría daño , así que realmente no lo disfruté”, mencionó la cantante.

En otro momento, Dara reveló haberse sentido muy deprimida tras la disolución de 2NE1.

“Todas las cosas son difíciles, pero cuando nos separamos y me quedé solo, pasé por un momento realmente difícil. Fue un momento realmente difícil para mí”, declaró la ex idol Kpop.

“Después de la disolución, no sabía qué hacer para el futuro, así que pensé realmente negativamente durante 2-3 años”, agregó Sandara Park (nombre real de Dara).

Asimismo, agradeció a las personas que estuvieron a su lado durante los momentos difíciles que vivió tras la separación del famoso grupo de Kpop perteneciente a la YG Entertainment.

“Estoy feliz en estos días que las pocas personas quienes estuvieron a mi lado son realmente mi gente, luego de estar mucho tiempo en la oscuridad”, acotó Dara, ex integrante de 2NE1 en el último programa de “Video Star”.