¡Soohyun de U-KISS regresará con nuevo álbum! El tan esperado comeback del cantante de K-pop finalmente ha sido anunciado y ya han sido reveladas las primeras imágenes promocionales del concepto del nuevo proyecto.

Este sería el primer lanzamiento en solitario del líder y vocalista principal de U-KISS, después de culminar su servicio militar obligatorio a finales del pasado 2019.

Soohyun de UKISS publicó imágenes teaser para su regreso en solitario

Desde su cuenta de Instagram, Soohyun animó a los KISS ME (nombre del fandom de su grupo) a apoyar su nuevo proyecto en solitario y disfrutar de sus canciones, recibiendo comentarios positivos de sus fans.

Según el reporte de su agencia, Soohyun lanzará ediciones en CD, CD&DVD y MU-MO de su nuevo single japonés “Start Again”, que también incluirá una canción en inglés titulada “I Cant Let you Go”.

UKISS: Soohyun pidió apoyo para su nuevo álbum en Instagram.

El regreso en solitario del artista ha sido programado para el próximo 11 de marzo, y ya han sido liberadas las primeras imágenes teaser del álbum, donde se aprecia el nuevo concepto con un renovado estilo de Soohyun.

El cantante es uno de los dos miembros restantes de U-KISS, junto a su compañero Hoon, quien se encuentra en la Infantería de Marina. Los contratos de ambos miembros aún no han expirado, por lo que seguirán bajo el sello de NH Media en Corea, y Avex Group en Japón.

UKISS: Soohyun anunció su comeback con el single "Start Again".

El último comeback de U-Kiss fue lanzado en noviembre del 2016, con el décimo cuarto sencillo japonés del grupo titulado “PaNiC!”, un año antes de la salida de Kevin. Más adelante, la agrupación K-pop hizo su primer regreso con cinco integrantes con “Fly”, seguido de una serie de conciertos japoneses llamados “U-KISS Live Event 2017 Stay With U”.