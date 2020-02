Ya tiene fecha. IZ*ONE volverá a la escena del K-pop con su primer álbum luego de una larga pausa debido al escándalo de manipulación de votos en los realitys Produce 101.

El grupo formado por integrantes coreanas y japonesas confirmó a través de su cuenta de Twitter que retomarán con el comeback que suspendieron en noviembre del 2019. Su primer disco llegará el 17 de febrero a las 6:00 p.m. (hora coreana).

La portada que muestra a las integrantes con un concepto de trajes pasteles y acorde al tema de flores que siguieron durante sus previos proyectos.

Portada del primer álbum de IZ*ONE.

Además, como se anunció hace más de tres meses, el título del álbum será BLOOM*IZ, que significa “florecimiento” y se relacionaría con los singles anteriores que fueron “La Vie en Rose” y “Violeta”. La canción principal en esta ocasión será “Fiesta” y el MV estará disponible en YouTube.

Cuando estalló el escándalo de corrupción en los formatos Produce de Mnet, las 12 integrantes se preparaban para lanzar este álbum; sin embargo, al ser fruto de una de las temporadas llamada Produce 48, las chicas de IZ*ONE no tuvieron más opción que dejar todo en pausa.

Afortunadamente para ellas y sus fans, las agencias que representaban a Eun Bi, Sakura, Hye Won, Ye Na, Chae Yeon, Chae Won, Min Joo, Nako, Hitomi, Yu Ri, Yu Jin y Won Young decidieron continuar con el grupo a diferencia de sus compañeros de X1 que se separaron en enero del 2020.

Lista de canciones que se incluirán en el primer full álbum de IZ*ONE.

En el nuevo disco de IZ*ONE, se ha reportado que algunas integrantes del grupo de K-pop incursionaron en la composición. Eunbi participó en la co-escritura de SPACESHIP, Minju lo hizo en YOU & I y Yuri escribió las letras de Someday Our Night Will Pass.