“Crash Landing On You” suma a su listado de estrellas a la idol K-pop IU, quien será parte del soundtrack oficial de este dorama que es la sensación de los fans.

La noticia fue compartida por la producción de este kdrama protagonizado por los actores Son Ye Jin y Hyun Bin el 3 de febrero KST (hora coreana), luego de que el medio local SpoTV News informara que la “Princesa del K-pop”, como se le conoce a IU, había grabado para su OST (original soundtrack).

"Crash Landing On You": confirman participación de IU en OST del dorama.

“Es cierto que IU participó en una canción para el OST ‘Crash Landing on You’", señaló la producción sin revelar más detalles, por lo que los fans deberán seguir atentos a la emisión del dorama para poder escuchar la nueva canción de la estrella del K-pop.

Por su parte, la SpoTV News señaló que, probablemente, la inclusión de IU en el OST de la serie de la tvN se habría logrado gracias a la cercanía de esta estrella con la guionista Park Ji Eun, con quien trabajó en 2015 para “The Producers” de KBS.

Cabe resaltar que la cantante de 26 años, cuyo nombre real es Lee Ji Eun, regresará a los OST después de 9 años, siendo “Take My Hand” de “The Greatest Love” (2011) el último tema que lanzó exclusivamente para algún dorama, mientras que sus canciones que pudieron ser escuchadas en “Lee Soon Shin is the Best” (2013), “Beautiful Man” (2014), “The Producers” (2015) y “Hotel del Luna” (2019) pertenecen a las producciones de sus álbumes, singles, etc.