Actor taiwanés Ming Dao sufre boicot por comer carne de murciélago, posible causa del coronavirus

Ming Dao, quien fuera uno de los actores más famosos de Taiwán, viene siendo repudiado por su público luego de que saliera a la luz un video donde come carne de murciélago, posible fuente de origen del mortal ‘Coronavirus de Wuhan’.

El rechazo hacía Ming Dao, también conocido como Dow Ming, se extiende más allá de la crítica furibunda y en las principales redes sociales asiática crece la petición para que el actor se retire del mundo de entretenimiento asiático.

El citado video que involucra a la estrella taiwanesa -que alcanzó fama al protagonizar el Cdrama “Prince who turns into frog” en 2005 (de donde proviene su apodo de ‘Príncipe Rana’)- pertenece a un programa de variedades grabado en 2002, exactamente 18 años atrás cuando Ming Dao recién iniciaba su carrera.

En el citado show los participantes fueron obligados a comer animales salvajes como caracoles, serpientes, ratones. Consultado sobre ello, el actor llegó a comentar que la sopa a base de carne de murciélago era el más horrible platillo que había probado.

No obstante, sus palabras cobraron relevancia cuando un escritor local lo cito y publicó una captura del video, acusándolo de promover el consumo de esta carne y pidiéndole que se rectifique inmediatamente.

"Minh Dao, ¿cómo piensas acerca de una celebridad comiendo carne de murciélago? No tienes miedo de que te infecten, no tienes miedo de esta cosa mala. jóvenes o no? Por favor, discúlpese de inmediato con el público, de lo contrario, abandone la industria del entretenimiento".

El incidente atrajo rápidamente la atención de los internautas y las criticas hacía el protagonista de los dramas chino – taiwaneses “The Most Loved Person” y “We Fall in Love”, no se hicieron esperar.

Las imágenes de Minh Dao comiendo carne de murciélago causaron molestia en las redes sociales de Asia.

A esto se le suma la reciente tragedia que vivió el actor de 39 años, cuando su hermano mayor Dow Ming, mató a su esposa e hijo, para luego suicidarse a inicios de enero del 2020.

Ming Dao dijo sentirse consternado por el asesinato y posterior suicidio cometido por su hermano.

Curiosamente, la critica a Minh Dao se asemeja a la que recibió la estrella surcoreana de K-pop Seolhyun del grupo femeino AOA, cuando un columnista publicó una foto de ella comiendo carne de murciélago durante su paso por el reality show de la SBS “Law of the Jungle”, en 2016.