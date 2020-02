Namfon, ex RaNia, causa polémica al dejar comentario xenófobo sobre coronavirus

Namfon, exvocalista y maknae del grupo Kpop RaNia causó controversia con su última publicación en Instagram, al hacer un comentario xenófobo hacía los ciudadanos provenientes de China, país de origen del mortal coronavirus.

En su publicación del 2 de febrero, Namfon –cuyo nombre real es Korapat Bisechuri- comparte una fotografía suya en un autobús de transporte público, junto a un mensaje escrito en idioma tailandés o siamés.

“Estoy asustada porque he visto a alguien toser y pensé que tal vez la persona es china”, escribió la artista de 19 años.

El comentario causó una mala impresión entre los pocos seguidores que aún conserva tras su paso por RaNia (solo cuenta con 149 followers en Instagram).

Pese a ello, las críticas no se hicieron esperar al considerar que el comentario escrito en tono irónico y burlesco resultaba ofensivo para los ciudadanos chinos, además que resultaba insensible para las víctimas del ‘coronavirus de Wuhan’.

Publicación realizada por Namfon, ex RaNia, en Instagram el 2 de febrero del 2020.

La reacción de Namfon

Inicialmente la artista tailandesa intentó defenderse señalando que ella tiene varios ‘amigos chinos’.

“Nunca digo que los chinos sean malos y respeto tu opinión, siento haberte hecho enojar y emocionar de esa manera, ya que digo que es solo una broma grupal. Tengo muchos amigos chinos. También ayudé a los chinos que conozco para resolver esta situación. No tengo nada en contra de los chinos y ya no soy una persona pública, pero lamento mi leyenda. No quise hacerte sentir decepcionado. No sé qué instrucciones se traducen para ti, pero de todos modos lo siento por tu malentendido", escribió.

No obstante, sus palabras no aplacaron las críticas por lo que la cantante optó por eliminar su comentario inicial, dejando solo el crédito por la fotografía.

Namfon, ex RaNia, contestó en ingles a la critica realizada por un seguidor a su publicación de Instagram. 2 de febrero 2020.

Namfon fuera de RaNia

De igual forma, también aprovechó para señalar que ella ya no es una ‘persona publica’, infiriendo que sus comentarios no deberían ser juzgados con tanta severidad.

Aun así, la confirmación de que ella ya no pertenece a RaNia causó tristeza en un usuario identificado como AFIRST / A1ST, nombre del fanclub del grupo K-pop.

“Entonces, ya no eres parte de RaNia ... Me siento triste porque fuiste el mejor maknae de todos los tiempos, pero me alegra que ya no desperdicies tu talento. Unirse a la universidad fue la mejor decisión para ti. Prométanos que no olvidará los A1ST y nuestros preciosos momentos. Estoy aquí desde el debut de RaNia en 2011 y siempre estaré aquí para apoyarte. Te amo y buena suerte”, le escribió el seguidor.

Desde finales de setiembre del 2019, DR Music –agencia que gestiona a RaNia- se ha mantenido en silencio sobre el futuro de la agrupación femenina y las 4 integrantes que quedaban desactivaron progresivamente sus cuentas de redes sociales.

Con la partida confirmada de Namfon, son 15 las integrantes que han abandonado RaNia desde 2011 hasta la actualidad.