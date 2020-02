El 1 de febrero el portal chino ON.CC reveló que la reina de belleza Cara Kong, de 23 años, presentaba síntomas que podrían hacer sospechar que padece del mortal coronavirus.

Según se dio a conocer la actual Miss Asia 2019 presenta fiebre alta, dolor de cabeza y neumonía, señales iniciales del llamado ‘virus de Wuhan’.

PUEDES VER Miss Tailandia Trans se arrepiente por cambiarse de sexo y se somete a cirugía

Cara Kong ganó los concursos Miss Asia 2019 y Miss ATV 2019.

Giang Vu Dinh (nombre de Cara Kong en vietnamita) habría viajado de la capital de China a la provincia de Cantón o Guangdong, para celebrar con su familia la llegada del ‘Año Nuevo Lunar’, cuyas celebraciones iniciaban el 21 de enero.

Para aquella fecha, la ciudad de Heyuan (lugar donde residen los padres de Cara Kong), ya había registrado el primer caso de coronavirus. Actualmente en toda la provincia se han contabilizado 436 infectados.

Miss Asia 2019: Cara Kong dijo que regresó a su casa en Cantón para pasar el Año Nuevo Lunar con su familia, cuando recién se había registrado el primer caso de coronavirus en la zona.

Ante la gravedad de la situación y la sospecha de estar infectada, la reina de Belleza emitió un comunicado informando que dio aviso a la policía y el personal de salud local sobre los síntomas que presenta.

Además, dijo que se someterá de forma voluntaria a una cuarentena.

“Mi familia está muy preocupada en este momento. He denunciado personalmente mi situación a las autoridades y me han dado medicamentos. Solo regresaré a Hong Kong después de confirmar que estoy infectada. Cuando llegue a la zona especial, me aislaré 7 días para garantizar la seguridad de toda la comunidad”, expreso la también ganadora del certamen Miss ATV 2019, en un post en su perfil social junto a una fotografía con una mascarilla y aspecto demacrado.