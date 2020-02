El último post en Instagram de Son Ye Jin mostrando el regalo que recibió de Jung Hae In, ha causado revuelo al confirmar indirectamente el romance de la actriz con Hyun Bin, su coprotagonista en “Crash Landing On You”.

El 2 de febrero, Son Ye Jin publicó las fotografías de los 3 carros de comida que Yoon Ah, Jung Hae In y el equipo de estilistas enviaron al set de grabación del dorama, para demostrar su apoyo.

No obstante, el presente de Jung Hae In captó la atención por dos motivos en especial. El primero fue por el romance secreto que el actor habría mantenido con Son Ye Jin en 2018, luego de protagonizar el kdrama “Pretty Noona Who Buys Me Food” de JTBC.

En aquel entonces, la actriz llegó a declarar en una entrevista recogida por el portal asiático NATE: “La gente no me pregunta: ‘¿Estás saliendo?’ Preguntan: ‘Estás saliendo, ¿verdad?’ o dicen: “Escuché que estás saliendo”, sin andar por las ramas”.

Las dos estrellas de "Pretty Noona Who Buys Me Food" de JTBC, Jung Hae y Son Ye Jin llamaron la atención por su intensa química en pantalla.

Jung Hae In y el romance de Hyun Bin con Son Ye Jin

El segundo punto a destacar fue que el actor de “Prison Playbook” y “Blood” eligió cuidadosamente las palabras que colocó en la pancarta del camión y que resultaban visibles (y resaltadas) en la fotografía de Instagram.

"Me gustaría apoyar al elenco y al equipo del drama. ¡Pareja Dooly, fighting!”.

El 2 de febrero, Son Ye Jin compartió en Instagram el regalo que recibió de Jung Hae In.

Aunque la última frase hace alusión a los personajes protagonistas en “Crash Landing On You”, Ri Jung Hyuk y Yoon Se Ri, no son pocos los internautas que vienen debatiendo en los principales foros asiáticos si Jung Hae In envió de ‘modo encubierto’, su respaldo al romance real de Hyun Bin y Son Ye Jin.