'Music Bank In Dubai’ anunció los nombres de los idols K-pop que forman parte de su primera alineación. Tras esto los fans se han mostrado contrariados pues, hace apenas unos días, Emiratos Árabes Unidos confirmó sus primeros casos de coronavirus.

El 29 de enero del 2020, la agencia de noticias oficial emiratí, WAM, confirmó, citando al Ministerio de Salud y Prevención, que cuatro ciudadanos que hacían turismo en su país habían sido detectados con el ‘virus de China'.

PUEDES VER BTS y BLACKPINK cancelan eventos por epidemia del coronavirus

Exposición Árabe de Salud 2020, en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Foto: EFE

Además, afirmaron que el gobierno estaba tomando las medidas correspondientes para frenar este primer brote de la epidemia en Medio Oriente.

Una de las principales acciones ha sido controlar en los aeropuertos a los pasajeros provenientes de china, principalmente a los que llegaban a Dubai, una de las ciudades más importantes del país.

Si bien las autoridades han señalado que los casos están siendo correctamente vigilados, esto no ha sido suficiente para que los fans del K-pop no dejen de expresar su preocupación por los idol que acaban de ser confirmados para el 'Music Bank In Dubai’.

“Que Music Bank confirme las medidas que tomarán para proteger a los idols y los fans”, señaló una usuaria de Twitter.

Idols K-pop confirmados en 'Music Bank In Dubai’

El 1 de febrero KST (Korea Standard Time), ‘Music Bank’ reveló la primera alienación de su próxima parada en Dubai, la cual estará encabezada por TWICE, MONSTA X y SEVENTEEN.

Además, Baekhyun de EXO, Jus2 (Yugyeom y GB) de GOT7 , junto con los grupos mencionados, se presentarán en la edición número 15 de este concierto, el cual se realizará el 21 de marzo en el Coca-Cola Arena de Dubai y será trasmitido posteriormente por la KBS 2TV.

Por otra parte, las fans de Emiratos Árabes Unidos han expresado su emoción por este primer concierto de ‘Music Bank’ en su país.