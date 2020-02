BTS: las teorías y detalles ocultos en el trailer “Outro: EGO” de J-Hope [VIDEO Y FOTOS]

El nuevo video de BTS “Outro: EGO” se reveló este 3 de febrero (hora coreana) y el fandom del grupo de K-pop ha reaccionado con emoción, generando tendencias en Twitter y acumulando visualizaciones rápidamente.

Este clip es protagonizado por el rapero J-Hope, quien se apodera de la canción. El video contrasta con SHADOW el primer trailer de MAP OF THE SOUL:7, pues esta última pieza está llena de colores vibrantes a diferencia de su predecesora. El ritmo de la canción es alegre y relajado. ¡El tema perfecto para iniciar el día!

El video está lleno de referencias hacia el fiel fandom de BTS y hacia las eras pasadas del exitoso grupo de K-pop. Compartimos contigo las mejores teorías que el ojo investigador de ARMY ha descubierto en “Outro: Ego”.

J-Hope representando a dioses mitológicos

“Oh my God!” Este verso de EGO pasa a tener significados literales pues en el video, Hoseok aparece en pinturas que asemejan a divinidades de distintas culturas. La primera es Odin, dios nórdico de la sabiduría. Luego representa a Mitra, dios de la mitología persa que representa al ñol. También aparece Zeus, dios del cielo en la cultura griega y Ra, dios egipcio del sol.

J-Hope en "Outro: EGO"

El auto de J-Hope en EGO

Observadores se percataron que el auto que conduce Hobi lleva una placa que representa una fecha significativa para ARMY: la fecha de debut de BTS en la industria del K-pop el 13 de junio del 2013.

Captura "Outro:EGO" BTS

J-Hope y la ruta a sus sueños.

En una de las escenas, el rapero conduce por la carretera. Las detectives del fandom pudieron reconocer lo que decía cada uno de los letreros: “futuro, sigue tus sueños, camino a mi mismo”. En el fondo se ve un gran edificio con letras en neón que lleva el nombre de J-Hope. Sin embargo, él conduce el auto en la dirección opuesta.

Captura BTS: "Outro:EGO"

¿Qué podría significar? Algunos creen que tal vez el rapero quiere continuar su camino como Jung Hoseok y dejar el lado glamouroso de los idols. Otras opinan que “para encontrarse a si mismo, uno debe recordar su pasado”

Un mensaje para ARMY

Una de las escenas lleva la letra de la canción pintada en la pared. Es uno de los versos que J-Hope estaría dedicando a sus fieles fanáticas.

“Solo una esperanza, solo un alma, solo una sonrisa, solo tú”. Al final del verso está el logo del fandom ARMY.

Captura BTS: "Outro:EGO"

El pasado de BTS

Esta es la observación más facil de notar. Hoseok inicia el video con un recuento fugaz por las eras de BTS. Comienza recordando el intro de No More Dream, que fue su debut en el 2013, luego va en retroceso desde el MV de Boy with Luv, Idol, Save me y otros.

Un fotograma más oculto muestra todos los proyectos de BTS y Hobi exhibidos en un escaparate.

Captura de BTS: "Outro:EGO"

Referencias a Perú, Argentina y México

Una grata sorpresa para las fans latinas. Algunas seguidoras vieron este fotograma de J-Hope y se percataron que los colores de la tipografía encajaban con las banderas de algunos países hispanoablantes. ¿Pueden ver la similitud en la imagen? ¿Indicarán una gira de BTS por latinoamérica o será mera coincidencia?

Captura BTS: "Outro:EGO"

J-Hope y Hope World

ARMY no deja de repetir que EGO tiene el sello de Hoseok en todo aspecto. Tanto en la narrativa visual, como el sonido vibrante y lleno de energía. Reflejaría el optimismo que esta estrella de K-pop quiere transmitir en concordancia con su nombre artístico: esperanza.

ARMY celebra la llegada de BTS: "Outro:EGO"

BTS regresará con su séptimo álbum el 21 de febrero. Este lleva el nombre de MAP OF THE SOUL:7 y ya rompió récords de pre-órdenes en su primera semana de preventa.