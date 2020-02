Girls’ Generation: Sooyoung revela la razón de su “enemistad” con Yunho de TVXQ

Choi Sooyoung de Girls’ Generation (SNSD) ha revelado a sus miles de fans el motivo de su “enemistad” con U-know Yunho, líder de TVXQ.

El 1 de febrero, la también actriz de 29 años estuvo como invitada, junto a su compañera de su próximo dorama “Tell Me What You Saw”, Jin Seo Yeon, en el programa de variedades “Knowing Brothers”.

Sooyoung de Girls' Generation reveló porqué es conocida como la "enemiga natural de U-know Yunho de TVXQ.

Durante las grabaciones del show famoso por el humor propio de su elenco Kim Heechul de Super Junior, Kang Ho Dong, Seo Jang Honn, etc, la idol perteneciente a uno de los grupos de chicas más famosos de la historia del K-pop recordó la “enemistad” que crearon los fans entre ella y Yunho, su compañero de SM Entertainment e integrante líder de otra leyenda del género, TVXQ.

“Mi apodo es el’ enemigo natural’de TVXQ Yunho sunbaenim”, dijo ‘Shikshin’, despertado la curiosidad de sus colegas presentes en el set, quienes urgieron una explicación de ese apelativo hasta la fecha desconocido para ellos.

Tras esto, continuó señalando que durante sus promociones de “Party”, canción que formó parte del quinto álbum de Girls’ Generation, “Lion Heart” (2015), una fancam que la tenía como protagonista se viralizó en Internet.

En el clip se podía apreciar a una Sooyoung desganada realizando las prácticas para la presentación de su grupo en el DC SY GALL de julio del 2015. La energía que mostró fue comparada con la del siempre dinámico Yunho, razón por la que se le empezó a conocer como su “enemiga natural”.

“Agradezco a los internautas que se divirtieron viendo el video”, señaló Soo, para luego finalizar diciendo que se sintió un poco avergonzada por su apelativo.