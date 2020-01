El actor coreano Park Bo Gum anunció en Japón el lanzamiento de su primer álbum como cantante en solitario titulado “Blue Bird”.

En un comunicado –emitido el 31 de enero- el protagonista de exitosos doramas como “Please Answer 1988”, “Moonlight in Cloud Painting” y “Boyfriend”, explicó que el lanzamiento se realizará el próximo 18 de marzo.

En ese sentido, “Blue Bird” será presentado exactamente un año después de su sencillo en japonés "Bloomin”.

El portal japonés Barks replica el comunicado de Park Bo Gum, donde explica que este nuevo proyecto musical está conformado por 11 canciones, desarrolladas bajo el concepto de “Viaje”.

“Cada vez que voy a conocer a mis fanáticos, siempre siento que estoy emocionado de estar en un viaje emocionante, y pongo esa sensación en mi álbum "Blue Bird", explicó el actor nacido el 16 de junio de 1993.

Conocido bajo el apodo de “National Boyfriend”, el actor y ahora cantante escribió y compuso el single principal “Look Up At The Sky”.

Park Bo Gum lanzó su primer sencillo en solitario japonés "Bloomin" en marzo del año pasado

Park Bo Gum regresa a Corea del Sur

Tras las grabaciones de “Blue Bird”, así como el cumplimiento de otras actividades en el país nipón, el actor retornó su natal Corea, el 31 de enero.

Su regreso generó gran expectativa luego de que se filtraran rumores de un posible romance secreto con la actriz Song Hye Kyo, con quien protagonizó el kdrama ‘Encounter’, a raíz de una serie de publicaciones que la estrella realizó en su cuenta de Instagram a finales de diciembre.

Asimismo, el escándalo que generó la filtración de las conversaciones entre los actores Jang Dong Gun y Joo Jin Mo en la que se llegó a involucrar a Song Joong Ki, exesposo de Song Hye Kyo y mejor amigo de Park Bo Gum, acrecentó los rumores de que este último estuvo relacionado al divorcio de la llamada pareja ‘Song-Song’.