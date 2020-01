En medio de la polémica por el incómodo momento que pasó TWICE en los SMA 2020 por la broma que aludía a la relación de Heechul y Momo, el fandom ONCE ha encontrado un motivo para celebrar: el cumpleaños de Jihyo.

La líder de este famoso grupo de chicas K-pop cumple 23 años el 1 de febrero, por lo que, siendo ya el día según el horario KST (Korea Standard Time) miles de fans se encuentran enviándole mensajes a través de las redes sociales bajo los hashtags trending topic #HappyJIHYOday y #OurPreciousJihyo.

El cumpleaños de Park Jihyo de TWICE se convierte en tendencia mundial.

En estos han resaltado las virtudes artísticas que “God Jihyo” (apelativo que usa ONCE para referirse a la idol) ha mostrado a lo largo de su carrera, siendo las más alabada sus dotes como líder de TWICE y vocalista principal de la agrupación.

Asimismo, el fandom ha recolectado los mejores momentos que ha protagonizado incluso desde su predebut, época en la que había ganado fama como una de las trainees más talentosas de la JYP Entertainment, agencia bajo la que debutó junto con sus compañeras de grupo en 2015, luego de ganar el reality de supervivencia SIXTEEN.

Otros ONCE aprovecharon la oportunidad para enviarle mensajes de apoyo, pues desde hace meses la idol está atravesando una serie de dificultades (rumores que la señalaban en el caso Jung Joon Young, polémica por su relación con el exintegrante de WANNA ONE, Kang Daniel, presunta ofensa a sus fans, etc.) que le habrían afectado emocionalmente, tal como se ha podido ver en algunos eventos musicales.

Por su parte, la JYP ha compartido el saludo oficial a Park Jihyo a través de la cuenta Twitter de TWICE. En la publicación los fans también han podido dejar sus buenos deseos a la artista.