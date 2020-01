Ji Chang Wook y Kim Yoo Jung juntos en el nuevo drama romántico “Convenience Store Morning Star” [FOTOS]

El nuevo drama “Convenience Store Morning Star” está ganando cada vez más atención del público, al anunciarse que los protagonistas principales serían el famoso actor Ji Chang Wook y la joven actriz de doramas Kim Yoo Jung.

Sin embargo, esto no solo se debe a la popularidad de ambos artistas, sino también a la diferencia de 12 años entre Yoo Jung, de 22 años, y su coprotagonista Chang Wook, de 34 años.

Ji Chang Wook es un reconocido actor y trabajó para doramas como Melting me Softly

La noticia de la próxima producción, dirigida por Lee Myung Woo, ha generado gran expectativa entre los fanáticos, quienes esperan ver la química de los actores en escena a lo largo de la filmación del Kdrama romántico.

En esta oportunidad, Ji Chang Wook fue elegido para dar vida a Choi Dae Hyun, un apuesto pero ligeramente inusual joven, dueño de una tienda de conveniencia, mientras que Kim Yoo Jung interpretará a Jung Saet Byul, su alocada empleada de medio tiempo que oculta un pasado sombrío.

Kim Yoo Jung ha tomado papeles más maduros a través de los años, y protagonizó "Love in the Moonlight"

En su versión original como webtoon, “Convenience Store Morning Star” ha batido récords de audiencia, sobrepasando las decenas de millones de visitas, lo que colocó una valla alta de lo que se espera para el debut del próximo dorama.

"Convenience Store Morning Star" está basado en un exitoso webtoon del mismo nombre

El también director de “Fiery Priest” (KBS) confía en que la participación de Chang Wook, actor de “Melting Me Softly”, y Kim Yoo Jun, actriz de “Love in the Moonlight”, ofrezca críticas positivas y llegue a obtener un alto índice de audiencia, por lo que están en conversaciones para que el kdrama sea transmitido a través de varios canales a nivel mundial.