V de BTS es un joven muy social. Ello fue lo que contó la cantante Son Seung Yeon, quien participa actualmente en la versión coreana del musical Bodyguard.

Son participó en el programa Radio Star de MBC junto a sus compañeros de reparto. En una de las preguntas, salió a la luz su amistad con Taehyung de BTS.

Resulta que todo comenzó en el 2016, durante el festival de fin de año de KBS llamado Gayo Daechukje. V era un gran fan de la cantante y para su buena suerte, Son Seung Yeon era amiga de uno de los mánagers de los Bangtan Boys.

“Soy cercana con uno de sus managers y él llevó a V a mi camerino. El manager me pidió que saliera un rato y allí vi a Taehyung. Me dijo ‘este chico es un gran fan tuyo y quería saludarte’. En ese momento no sabía que hacer porque era un honor para mí”, relató Seung Yeon.

Luego el mánager les sugirió que intercambiaran números de teléfono. “V me contactó ese mismo día. Usualmente no le escribes a alguien apenas lo conoces, pero V me envió mensajes diciendo ‘¿Noona, dónde estas? ¿No vendrás al ensayo?' mientras estabamos en el festival″.

El mánager ayudó a Taehyung a contactar con Seung Yeon, una de las artistas que V admira.

La vocalista y compositora de 26 años añadió que contactaba a Taehyung frecuentemente, pero se detuvo luego de que la popularidad de BTS explotó en los Estados Unidos.

“Luego me daba un poco de culpa por si lo llegaba a molestar así que dejé de iniciar conversaciones. Pero de verdad estoy muy agradecida porque el compartió mi canción en Twitter y pude recibir más fans”, culminó.

Tuit del 2015 en el que V de BTS menciona a Son Seung Yeon.

Son Seung Yeon o Sonnet Son es la vocalista vencedora de La Voz Corea del año 2012 y participante recurrente del programa de música Inmortal Songs donde ha ganado hasta en siete oportunidades. En este video se le escucha cantando un cover de “I Miss You” OST del dorama Escalera al Cielo.

Taehyung y su grupo BTS son estrellas globales del K-pop. Su próximo álbum MAP OF THE SOUL: 7 se lanzará el 21 de febrero para alegría de todas sus fans. Es seguro que Seungyeon le devolverá el favor a V y también compartirá su apoyo a su nuevo proyecto musical.