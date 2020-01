BTS: RM hace trampa durante el show de televisión de James Corden [VIDEO]

BTS apareció triunfante en “The Late Late Show with James Corden" luego de una exitosa presentación en los Grammy 2020. Los idols no solo mostraron la esperada performance de Black Swan, sino que se dieron tiempo para un divertido juego junto a Ashton Kutcher.

James Corden tiene mucha química con los Bangtan Boys, y por ello cada aparición de los chicos en su programa es esperada con mucho entusiasmo de parte del fandom ARMY.

En este juego, llamado “Hide and Seek”, los idols de K-pop debían esconderse en cualquier lugar del set de televisión. El presentador y Ashton Kutcher buscarían a los siete miembros; el primero en encontrar a cuatro ganaría la competencia.

Para pesar del esposo de Mila Kunis, los chicos de BTS resultaron ser bastante buenos en ocultarse; pues luego de varios minutos, él solo había atrapado a Jimin que estaba escondido debajo de una mesa.

RM o Namjoon ayudó a Ashton Kutcher en el divertido juego de 'escondidas' para el show de James Corden.

Los números favorecían a James que atrapó a RM, V y Suga. Solo le faltaba encontrar a un integrante y ganaba el juego.

Luego de un divertido momento entre Ashton Kutcher y Jin, Namjoon tuvo compasión del actor y se le acercó para delatar a uno de sus compañeros.

El miembro traicionado fue Jungkook, que se había camuflado a la perfección detrás de una de las cámaras del set.

A pesar de la ‘ayudita’ de RM, la estrella de Hollywood no pudo vencer a James Corden, quien se coronó ganador del juego.

BTS lanzará su séptimo álbum en febrero. MAP OF THE SOUL: 7 ya rompió el récord de preórdenes de primera semana y ahora los fans ansían que termine la cuenta regresiva para escuchar las novedades que traerá el popular grupo de K-pop.