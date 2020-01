El miembro Yesung de Super Junior cuenta que quiso realizarse cirugía estética para poder parecerse a sus compañeros Heechul y Siwon. Revelación causa sorpresa entre fans.

El vocalista principal de SJ fue invitado recientemente a un programa radial llamado “Moon Hee Jun’s Music Show” donde no solo contó sobre el nuevo lanzamiento de “2YA2YAO”, sino pasajes desconocidos de su vida.

El excantante de H.O.T. consultó a Yesung de Super Junior sobre cómo se sentía a lado de sus compañeros, en cuanto a confianza, y reveló que siempre se ha sentido orgulloso de su voz, pero había un tema con su apariencia.

Yesung de Super Junior revela secreto

Yesung de Super Junior reveló que la SM Entertainment constantemente le sugería que se someta a una cirugía estética en los ojos.

Según la agencia liderada por Lee Soo Man, los ojos del vocalista del grupo Kpop “no eran los indicados para la imagen que querían lograr de él”.

“Para ser honesto, mi agencia sugirió que me sometiera a una cirugía de doble párpado en el pasado. Dijeron que mis ojos parecían arrogantes”, indicó el cantante en “Moon Hee Jun’s Music Show”.

Ante la insistencia de la SM, Yesung acudió a realizarse la cirugía estética y con la idea que tenía que parecerse a los ojos de Heechul y Siwon, pero el médico impidió que esto suceda.

“Honestamente, quería someterme a una cirugía de doble párpado en ese momento. Quería ojos como los de Heechul y Siwon”, manifestó en “Moon Hee Jun’s Music Show”.

“Mi médico me dijo que no tengo ojos comunes y trató de detenerme. Dijo que mis ojos podrían convertirse en tendencia. Estoy tan contento de no haberlo hecho nunca”, acotó el idol de Kpop.

En otro momento, Yesung comentó que se encuentra muy emocionado con el regreso de Super Junior a los escenarios con su álbum repackge “TIMELESS”.