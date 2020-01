Los Seoul Music Awards 2020 por Live Streaming. Aquí te contaremos a qué hora y dónde (links) ver la red carpet (alfombra roja) y premiación en vivo.

Este 30 de enero se celebrará una nueva edición de los SMA 2020, donde reunirá a los mejores exponentes del Kpop y premiará su trayectoria musical.

Horario de la Red carpet de los Seoul Music Awards 2020

Perú: 3:00 a.m.

México: 3:00 a.m.

Colombia: 3:00 a.m.

Ecuador: 3:00 a.m.

Venezuela: 4:00 a.m.

Chile: 5:00 a.m.

Argentina: 5:00 a.m.

Estados Unidos: 3:00 a.m.. Washington (GMT-5), 2:00 a.m. Chicago (GMT-6), 2:00 a.m.. Denver (GMT-7), 00:00 a.m. Los Ángeles (GMT-8).

España: 9:00 a.m.

¿A qué hora empieza la premiación de los Seoul Music Awards 2020?

Perú: 4:00 a.m.

México: 4:00 a.m.

Colombia: 4:00 a.m.

Ecuador: 4:00 a.m.

Venezuela: 5:00 a.m.

Chile: 6:00 a.m.

Argentina: 6:00 a.m.

Estados Unidos: 3:00 a.m.. Washington (GMT-5), 2:00 a.m. Chicago (GMT-6), 1:00 a.m. Los Ángeles (GMT-8).

España: 10:00 a.m.

Line Up de los Seoul Music Awards 2020

Los artistas confirmados para los Seoul Music Awards 2020 son:

-Super Junior

-TWICE

-MONSTA X

-NCT Dream

-MAMAMOO

-NU’EST

-ITZY

-TXT

-AB6IX

-Red Velvet

-Taeyeon

-ChungHa

-Kassy

-Paul Kim, entre otros

¿Cómo ver gratis los Seoul Music Awards 2020?

Podrás seguir EN VIVO los SMA 2020 desde el aplicativo móvil Seezn.

¿Cómo descargar Seezn?

Android: AQUÍ

Apple: AQUÍ

También puedes seguir gratis los Seoul Music Awards desde el portal de La Republica.pe donde compartiremos minuto a minuto de toda la premiación y compartiremos inéditos video de toda la ceremonia (desde este mismo artículo).