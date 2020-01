Ariana Grande se está convirtiendo en una artista valiosa para ARMY por la admiración que está mostrando hacia BTS.

Ahora, a la felicidad que expresó la cantante estadounidense tras mostrar una fotografía que se tomó con los Bangtan Boys días antes de los Grammys 2020, se ha sumado la reacción que tuvo al presenciar el ensayo de estas estrellas del K-pop.

BTS y Ariana Grande días antes de los Grammy 2020.

“Honestamente...pude verlos ensayar para algo y fue lo más increíble que he visto. No estoy bromeando. Estaba gritando. No podía dejar de hablar de eso / aún no puedo”, escribió la intérprete de ‘7 rings’ en Twitter.

La impresión de la cantante había sido una respuesta a una usuaria de la referida red social que le había etiquetado en un video que registró el instante en el que, durante una entrevista en la red carpet de los Grammy 2020, el líder RM dijo que “ella [Ariana Grande] es la única en este momento”.

En el clip en cuestión el líder de los Bangtan Boys reveló que Ariana les había pedido ver su ensayo y que, tras presenciarlo, había comenzado a proferir malas palabras como una muestra de la emoción que sentía.

Ariana Grande se confiesa sobre lo que sintió al ver el ensayo de BTS.

Al sentirse descubierta, la cantante no tuvo más opción que confesarle a la usuaria lo que sintió cuando vio el talento de BTS, provocando la alegría de ARMY, fandom que desde hace muchos meses desea que estos grandes representantes del pop puedan realizar una colaboración musical.