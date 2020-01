JYP Entertainment se despide de otras dos grandes estrellas del kpop, al revelarse que las ex integrantes de Wonder Girls, las cantantes Yubin y Lim, decidieron no renovar sus contratos y dejar la compañía.

Aunque el grupo anunció su retiro de los escenarios y su disolución definitiva en enero del 2017, ambas artistas habían continuado sus actividades individuales bajo el sello musical hasta el vencimiento del acuerdo a inicios de año.

Yubin y Lim fueron buenas amigas en Wonder Girls

Mediante un informe oficial publicado el 28 de enero KST, JYP Entertainment anunció la partida de Kim Yu Bin y Woo Hye Rim, más conocida como Lim, tras la decisión de ambas partes.

“JYP desea notificarles que a partir del 25 de enero, los contratos exclusivos de Yubin y Lim han llegado a su fin. Durante los últimos meses, hemos discutido este asunto con las dos artistas y finalmente llegamos al acuerdo de no renovarlo”, reveló la compañía a diversos medios de comunicación coreanos.

Yubin y Lim promocionaron junto a Wonder Girls para su sencillo "Why So Lonely"

La empresa recordó el tiempo en el que las artistas promocionaron bajo el nombre de Wonder Girls, siendo Yubin la que estuvo más tiempo en el grupo, con su esperado debut en el 2007 y dos renovaciones de contrato, la última en el 2017.

Por otro lado, Lim se unió a la agrupación en el 2010 y firmó su segunda asociación con la empresa en el 2017, desarrollándose desde entonces en diversas áreas, como en la música, la conducción (MC), etc.

Lim de Wonder Girls firmó su último contrato con JYP en el 2017

JYP también reconoció la gran trayectoria del grupo y los enormes éxitos que abrieron camino a los artistas de kpop en el mundo musical internacional.

“Cuando Wonder Girls enfrentó por primera vez el mercado americano, el K-pop aún era un género muy extraño para los fans extranjeros. Y aún así, ‘Nobody’ de Wonder Girls ingresó a la lista de los Hot 100 de Billboard, como la primera canción K-pop en ocupar el #76, haciendo historia”.

Wonder Girls rompió récords en el mercado musical internacional con 'Nobody'

Yubin y Hyerin serían las últimas miembros de Wonder Girls en dejar JYP Entertainment, tras 10 años de actividades bajo la firma musical. Entre sus más grandes éxitos se encuentran “Nobody”, “Tell Me”, “Like This” y su último sencillo “Why So Lonely”.