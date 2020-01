NCT 127 confirma segundo álbum tras regreso de Jungwoo [VIDEO]

NCT 127 confirmó que volverá a los escenarios con nuevo material musical al anunciar el próximo lanzamiento de su segundo álbum de estudio “NCT #127 Neo Zone”.

El grupo kpop haría su esperado regreso con nueve miembros, luego de la reintegración de Jungwoo, quien no participó en las actividades promocionales de la agrupación durante aproximadamente cinco meses debido a problemas de salud.

La agencia del grupo, SM Entertainment, anunció desde su cuenta de Twitter (smtown) que el lanzamiento del nuevo álbum de los artistas está programado para el 6 de marzo, mientras que nuevas imágenes teasers fueron publicadas en la cuenta oficial de NCT 127.

SM Entertainment confirmó el comeback de NCT 127 en Twitter

Además, el 27 de enero KST, el grupo reveló un nuevo video musical titulado “Dreams Come True”, como regalo para los NCTzens (fandom del grupo) y adelantando la fecha de su próximo lanzamiento.

Esta canción también será incluida dentro del álbum “NCT #127 Neo Zone”, mientras que el video nos muestra a los nueve miembros en un concepto al estilo de los años 90.

NCT 127 regresa con Dreams Come True

Previo a la noticia, Jungwoo había recurrido al Twitter oficial del grupo ara saludar a los fans por la celebración del Año Nuevo Lunar coreano, marcando su reincorporación a las actividades de la agrupación tras estar ausente desde agosto del 2019.

NCT 127 haría su primer comeback del 2020 con su segundo álbum de estudio, junto a “Dreams Come True", luego de meses del lanzamiento de su cuarto mini álbum “We are Superhuman” y las promociones de su single “Highway to Heaven”.