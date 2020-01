Girls’ Generation: el singular reencuentro del OT8 durante concierto de Tiffany Young

Todas las integrantes (OT8) de Girls’ Generation (SNSD) tuvieron un particular reencuentro durante el primer concierto en solitario que Tiffany Young celebró en Manila, Filipinas.

El 25 de enero del 2020, cientos de Young Ones (fans personales) así como S♥NE (fandom de Girls’ Generation) se dieron cita en el New Frontier Theater para corear los mejores temas de Fanny durante la segunda parte de “Open Hearts Eve” (el primero se había realizado días antes en Taipei, Taiwán).

Tiffany Young en “Run For Your Life”.

Entre las canciones que interpretó la idol K-pop y que hicieron vibrar el local de Manila se encontraron su último sencillo promocional “Run For Your Life”, “Lips On Lips”, “Magnetic Moon”, por mencionar sólo algunos de sus éxitos.

Asimismo y para gusto de S♥NE, Fanny no perdió la oportunidad en revivir nostálgicos momentos al cantar algunas de las icónicas canciones de SNSD, como “Run Devil Run” e “Into The New World”, el tema con el que ella y su grupo debutarían en 2007 para convertirse en una de las más grandes leyendas del K-pop.

Es precisamente durante uno de esos momentos en los que recordada a SNSD que Fanny baja del escenario y se acerca a unos fans que estaban en la primera fila y que portaban unos objetos que hicieron posible el reencuentro del OT8: carteles con cada una de las miembros de Girls’ Generation.

A cambio de una flor de su ramo conmemorativo, cada uno de los fans le entregó a esta estrella los carteles de sus queridas compañeras.

Asimismo, Fanny no dudó volver al escenario junto con todo su OT8 y, posteriormente, tomarse una foto que compartió en su cuenta de Instagram y que se convirtió en un recuerdo memorable para S♥NE, fandom que no pierde la esperanza de que algún día se de el reencuentro real de su grupo favorito.