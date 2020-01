BTS: ¿Latinoamérica también es incluida en el tour mundial? [VIDEO]

BTS en iHeartRadio. El grupo K-pop ofreció una entrevista en exclusiva, donde no solo agradecieron el apoyo de sus fans en esa parte del mundo, sino que revelaron detalles secretos del tour mundial.

Hace un par de días Big Hit, empresa del grupo Kpop, publicó la lista de fechas y ciudades incluidas para los conciertos de “Map of the soul”, sin embargo, todavía habrían lugares no revelados.

PUEDES VER Fans molesto con Sebastián Yatra por hablar de MONSTA X en pregunta sobre BTS

Namjoo reveló que Seatle y Boston también formarán parte del tour mundial que ofrecerá BTS este año 2020.

BTS tour mundial Latinoamérica: RM en iHeartRadio da esperanza a ARMY de incluir a LATAM al "Map of the soul"

Cuando a RM se “le escapó” esta información la cara de sus compañeros delató que se trataba de un dato confidencial durante el programa de iHeartRadio.

Lo cierto es que este blooper del líder de BTS emociona a los ARMYs de Latinoamérica, quienes empezaron a lanzar teorías de que Big Hit no ha revelado la lista completa de ciudades donde se realizarán conciertos en el marco del “Map of the soul”.

Como se sabe, solo México y Chile han sido países donde han llegado los idols de Kpop.

“Donde sea que estés, donde sea que estemos BTS y ARMY es una sola palabra, suena diferente pero veo la misma palabra cuando decimos BTS ARMY, por favor no dudemos en nosotros mismos y ya sabes sigamos nuestro sueño tanto como podamos”, dijo RM en iHeartRadio.

En tal sentido, ARMYs de Perú, Argentina y Brasil continúan con sus proyectos para impulsar que sus países sean considerados para el tour mundial “Map of the soul”.

Continuando con las actividades de BTS en Estados Unidos. Esta noche los Bangta Boys aparecerán en “The Late Late Show with James Corden”. Cabe mencionar que el conductor del programa estadounidense reveló hace un par de semanas atrás que es fan de RM y Jungkook.