El joven alemán culpado de acosar a Nayeon, integrante de TWICE, declaró que ha tomado la decisión de volver a Alemania por sentirse asustado tras recibir supuestas amenazas por parte de los fans de la agrupación kpop.

Josh, como se llamaría el conocido hostigador, señaló que fue blanco de comentarios de odio luego de recibir la respuesta de Chaeyoung, quien lo enfrentó por filtrar su número telefónico.

TWICE: acosador de Nayeon regresaría a Alemania por amenazas

Desde su cuenta personal de Twitter, el acosador de Nayeon publicó un largo mensaje de despedida para la cantante, explicando que volvería a su país natal (Alemania) por el bien de su ídolo.

“Quiero que Nayeon sea feliz. No sé su verdadera opinión acerca de mi pero tal vez ella quiere que regrese a Alemania. Por eso he decidido que regresaré a Alemania ahora. Yo siempre respeto las decisiones de Nayeon, y realmente quiero que Nayeon sea feliz. Me siento triste y mi corazón duele pero quiero lo mejor para Nayeon. Regresaré a Alemania lo antes posible porque quiero que Nayeon sea feliz”.

“Espero que Nayeon se de cuenta que yo solo quería lo mejor para ella. Me siento desgarrado y triste, pero creo que volver a Alemania es la mejor manera de hacer a nayeon feliz. Nunca quise molestar a nadie. Me disculpo si lo hice”.

Además, reveló que uno de los motivos para abandonar el país era por recibir supuestas amenazas hacia él y su familia de parte de los seguidores de Chaeyoung. Josh culpó a la cantante por la situación que atraviesa mediante tweets y le pidió que eliminara el post donde lo acusaba por filtrar su número privado para evitar los mensajes de odio en su contra.

TWICE: acosador de Nayeon pide a Chaeyoung eliminar mensaje de Instagram

“CHAEYOUNG, por favor, elimina el mensaje de Twicetagram. Me lastima. ¿Sabías que ahora mismo muchos fans están amenazando con herirme? No es justo. ¿Tienes alguna idea de como me siento por todo este odio? ¿Por qué haces esto? No quiero molestarte. Piensa en como me siento”, escribió.

Tras los pasados problemas causados al grupo, la identidad del joven fue expuesta y rápidamente el nombre de su familia fue hallado, descubriendo que su padre es CEO de una gran empresa de joyas en Alemania. Por esto, Josh señalaría que su familia y amigos también están recibiendo amenazas.

Anteriormente, JYP Entertainment, agencia de TWICE, denunció las acciones del joven y pidió ayuda a la policía para proteger a las integrantes de la agrupación durante sus actividades y tomaría acciones legales contra el acosador si la situación continúa.