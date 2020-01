El primer beso entre Hyun Bin y Son Ye Jin en “Crash Landing On You”, no resultó tan romántico como se vio en el dorama. Un clip filtrado muestra como la actriz se irritó ante la indecisión de su coprotagonista y terminó golpeándolo.

La producción del kdrama “Aterrizaje de emergencia en tu corazón” (título en español), presentó un video de 15:46 minutos de diversos bloopers y situaciones que ocurrieron durante las grabaciones de los primeros cuatro episodios.

Una de estos momentos que más captó la atención está relacionado a la primera escena de besos entre Hyun Bin y Son Ye Jin, actores que en la vida real vienen siendo objeto de especulaciones sobre una posible relación romántica secreta.

En el clip se observa como Hyun Bin se muestra indeciso sobre qué ángulo en la inclinación de su cabeza quedaría mejor en la toma. Tras probar por ambos lados, y cuando está a punto de besar a Son Ye Jin, ella lo toma de sorpresa dándole una bofetada que lo arroja hacía atrás.

Después del golpe, el exnovio de Song Hye Kyo parece reaccionar y en la siguiente toma se muestra apasionado con Son Ye Jin.

Más adelante, se observa como ambos actores coreanos reaccionan divertidos a sus propias escenas de besos.

Son Ye Jin y Hyun Bin revisan divertidos las tomas de sus escenas de besos en "Crash Landing On You".

PUEDES VER: Bi Rain irreconocible tras escándalo de trío amoroso con Song Hye Kyo y Hyun Bin

Finalmente, la pareja viene siendo un tema candente en los principales foros y redes sociales asiáticos, como NAVER donde viene ocupando los primeros lugares de búsquedas de usuarios que esperan que ambos confirmen su relación, luego de que publicaran selfies juntos que darían a entender que si están saliendo.