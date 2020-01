BTS comenzó la noche de la mejor manera al protagonizar icónicos momentos durante la alfombra roja de los Premios Grammy 2020.

En esta histórica gala, los artistas demostraron un gran carisma y dejaron divertidos y emotivos recuerdos para sus ARMYs, mientras atravesaban diversas entrevistas y sesiones fotográficas, antes de su esperada presentación con “Old Town Road”, junto a Lil Nas X.

La noche de los artistas comenzó desde su llegada a la alfombra roja, donde RM, Jin, J-Hope, Suga, Taehyung (V), Jimin y Jungkook posaron para sus primeras fotografías de la gala usando largos abrigos de diferentes tonos, acompañados de su staff.

Tras ingresar al evento, los miembros de BTS protagonizaron los momentos más icónicos de la noche, especialmente durante las entrevistas. Al llegar al lado de Ryan Seacrest, el famoso entrevistador de E! Entertainment, los artistas fueron interrogados acerca de la colaboración que tendrían sobre el escenario y cómo se enteraron de la noticia.

“Hace unas dos o tres semanas, no recuerdo, los representantes de nuestra empresa nos dijeron, porque no esperamos esto en absoluto, ya sabes, hay reglas, si no estás nominado, no puedes tener una presentación”, respondió RM. “Luego Old Town Road sucede, gracias Lil Nas X y los Grammys”, añade.

Tras la declaración, los cantantes de kpop fueron invitados a mostrar un pequeño adelanto de su presentación, a lo que respondieron con un divertido movimiento de baile.

Más adelante, Seacrest le pide al líder un pequeño adelanto sobre el nuevo álbum del grupo, “Map of the Soul: 7”, a lo que Namjoon (RM) respondió “no puedo decir los detalles, pero va a ser... mejor y más ardiente de lo que esperan”, dejando a los ARMYs más ansiosos que nunca por la revelación del próximo comeback.

Por otro lado, J-Hope fue quien se animó a dar otra pista sobre su álbum y emocionó a los ARMYs con una efusiva declaración. “Sabrán cuando escuchen nuestro nuevo álbum y vean nuestra presentación, que amar a BTS fue la mejor decisión de la historia”, dijo alegremente.

Al final, al hablar sobre su presentación en la noche de los Grammys 2020, el “Maknae de Oro”, Jungkook, se animó a dar un tierno mensaje para sus ARMYs. “Estoy listo para presentarme para ustedes ARMY, los amo mucho, gracias”, dijo el joven vocalista.

Más adelante, durante una de sus entrevistas con un entrevistador del programa de Ellen, los chicos recibieron pequeños juguetes e interactuaron entre ellos, captando el corazón de sus fans.

Incluso el bailarín principal del grupo, J-Hope, decidió protagonizar un tierno momento junto a su compañero Taehyung (V), tratando de abrir su corazón con un juego de llaves que poseía.

Tras revelarse el icónico video de cámara lenta donde los artistas fueron captados, los ARMYs no pudieron evitar compararlo con el video de los Grammys 2019.

BTS dejó una gran impresión en su segunda participación en la red carpet, esta vez para los Grammys 2020. Los divertidos momentos sirvieron de antesala para la presentación estrella de la noche, donde los cantantes de kpop colaborarán junto a Lil Nas X, Billy Ray Cyrus y Diplo para la canción “Old Town Road”.