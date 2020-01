TWICE vuelve a sufrir problemas de acoso hacia sus integrantes, tras darse a conocer el caso del joven de nacionalidad alemana que seguía a Nayeon, la mayor de las cantantes del grupo kpop.

Esta vez la víctima sería la rapera y también maknae, Chaeyoung, quien respondió al hombre luego de que este filtrara su número privado en una publicación desde su cuenta de Twitter, que luego fue eliminada por violar las normas de la red social.

Mediante una publicación en la cuenta oficial de TWICE en Instagram, la joven artista se pronunció sobre el tema y la situación que tuvo que pasar debido a las acciones del hostigador, que se identifica como Josh, quien reveló su información personal en una publicación de Twitter.

Josh en Twitter reveló el número de Chaeyoung de Twice

En el largo mensaje, Chaeyoung pide consideración hacia sus compañeras de grupo y los demás artistas de JYP Entertainment, agencia a la que pertenece, pero resalta que no tiene temor al referirse a la situación.

TWICE: Desde la cuenta de twicestagram, Chaeyoung dejó un largo mensaje al acosador que reveló su número de teléfono.

"Creo que hay un límite para esperar sin decir nada, deseando que alguien se pronuncie.

Cuando los 11 números, que pueden no tener significado, fueron publicados en Internet por alguien sin consideración ni respeto, mi teléfono fue inundado por toda clase de llamadas y mensajes de texto, y estoy pasando por dificultades innecesarias. Estos problemas no solo me afectan a mi, sino también a nuestras queridas miembros (de TWICE) e incluso a otros idols de nuestra compañía".

TWICE: Chaeyoung fue víctima del acosador de su compañera de grupo, Nayeon

"Pido que al menos pienses un poco en cuántas personas están exhaustas, ansiosas y pasan por un momento difícil por tus acciones desconsideradas y envueltas en lo que haces lucir como interés y amor.

Además, no insultes a nuestros fans que nos dan amor y apoyo sano y apropiado, con tu disfraz. No soy del tipo que tiene miedo fácilmente y no estoy escribiendo esto porque no puedo controlar mi ira. Yo solo quiero estrictamente que conozcas tus errores. Estas acciones son vergonzosas".

Josh es el joven alemán acusado de hostigar a las miembros de TWICE, especialmente a Nayeon

Los ONCEs, como se hacen llamar los fanáticos del grupo kpop, dejaron mensajes de apoyo a la cantante y expresaron su preocupación por la seguridad de estas, ya que el joven publica en su cuenta de Twitter sus intenciones con las artistas, pese a las advertencias de la empresa.

Anteriormente, Josh habría sido acusado de hostigamiento por JYP Entertainment, tras seguir a Nayeon y a TWICE en diversas ocasiones, consiguiendo la información de sus vuelos y tratando de acercarse a ellas constantemente, lo que provocó que los fans exigieran mayor control y protección para las jóvenes artistas.