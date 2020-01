Super Junior, la popular banda surcoreana, ha realizado conciertos en China en este mes como parte de su gira SUPER SHOW 8.

Sin embargo, sus fans están preocupadas por la posibilidad de contagio del coronavirus, sobre todo en regiones donde ya se detectaron casos de la enfermedad.

Recientemente una integrante del fandom ELF escribió un post de Weibo, alertando por la posibilidad de contagio del virus en el concierto de Macao que se realizó el 18 y 19 de enero.

La seguidora detalló que es natural de Wuhan, la ciudad donde el coronavirus empezó a propagarse, y que estudia como interna en un hospital.

A pesar de la alarma por coronavirus, fans de ciudades chinas viajaron a Macao para ver a sus artistas favoritos en concierto. Imagen referencial.

Aunque tomó precauciones al momento de viajar a Macao para el concierto, como usar una mascarilla certificada, la admiradora de los idols decidió revelar honestamente su lugar de procedencia para pedir que ELFs que estuvieron en su zona del concierto puedan evaluar su condición médica por precaución.

“Aunque los profesores nos dijeron que esa neumonía es realmente seria, nunca nos dijeron que el virus tenía un periodo de incubación y que no tener síntomas no significa que no han sido infectados. Incluso cuando les mencioné que viajaría solo me dijeron que tuviera cuidado”.

Post de Weibo de fan que asistió a concierto de Super Junior en Manila

Esta ELF continuó explicando que aunque no presenta síntomas aún, ha decidido internarse en cuarentena de prevención en su casa hasta asegurarse que no tiene la enfermedad.

“El día 18 de enero estuve en la sección standing A, el 19 de enero estuve en el área A11. Si estabas cerca mío, tal vez debas guardar cuarentena. Además, habían otras fans de Wuhan en otras zonas del concierto”, explicó para prevenir a otras seguidoras de Super Junior.

Super Junior realizó un concierto en Macao los días 18 y 19 de enero.

Por último, pidió que no entren en pánico, sino que usen esta información para ir al doctor y empezar a prestar atención a las reacciones de su cuerpo hasta estar seguros que no están infectados por el coronavirus.

En Weibo, su post despertó reacciones de enojo y ansiedad entre los que recordaban asistir a esos dos conciertos.

Por otro lado, ELFs empezaron a pedir que la compañía cancele las siguientes fechas de concierto de Super Junior en Hong Kong hasta que se controle la enfermedad, para no poner en riesgo a los artistas y a sus fans.