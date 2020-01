El esperado comeback del grupo K-pop LOONA (estilizado LOOΠΔ) se realizará el próximo 5 de febrero a las 6:00 p.m. KST con su segundo mini álbum “#”. Mientras tanto la agrupación ya presentó las imágenes teaser, el tracklist y tres MV.

A través de su cuenta oficial de Twitter, LOOΠΔ presentó el 25 de enero las imágenes conceptuales de ViVi e Ives, un día antes los hizo con Olivia Hye, Hee Jin, Hyun Jin, Go Won y Chuu, todas ellas vestidas de negro y sin el filtro rojo que lucía en los primeros teaser lanzados a inicios de enero.

LOOΠΔ suelta la siguiente imagen teaser de: ViVi, Yves y Olivia Hye.

El 22 de enero también presentaron a través de su cuenta de YouTube LoonaTheWorld, el tercer MV teaser titulado “#3”, que evoca un concepto de misterio con enfocando las espaldas de las idols mientras giran lentamente.

El segundo video fue lanzado el 9 de enero constaba de imágenes en blanco y negro de un planeta. Mientras que en el primero (publicado el 14 de diciembre) presentaba a Heejin ‘Heekki’ flotando en el aire.

LOONA: El tracklist de ‘#’

Serán 6 los temas que conforman la lista de canciones del segundo mini álbum de la agrupación femenina. El tema principal es “So What”, obra del compositor David Anthony, quien ya ha escrito canciones para otros grupos como EXO, TWICE y Oh My Girl.

LOONA presentó el 22 de enero la imagen oficial de la lista de canciones antes del lanzamiento de '#'.

LOOΠΔ abre una cuenta en Tik Tok

Finalmente, el grupo manejado por BlockBerry Creative anunció a su fandom, ORBIT, la apertura de su cuenta oficial en la red social de Tik Tok, alcanzado en sus primeras horas más de 6 mil seguidores.