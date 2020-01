5 actrices coreanas que están a punto de alcanzar el umbral de los 40 en 2020

El 2020, el llamado Año de la Rata según el Año Nuevo Chino, significará para aquellos nacidos en 1981 cumplir oficialmente 40.

Entre los coreanos famosos que celebran cuatro décadas, figuran 5 de las actrices de Kdramas más exitosas y que no aparentan su edad.

PUEDES VER: Goo Hye Sun advierte sobre piratas informáticos hackeando teléfonos

1. Han Ye Seul

Aunque nacida en Estados Unidos (su nombre real es Leslie Kim), la modelo y actriz inició su carrera en el mundo del entretenimiento de Corea del Sur, KBiz, al ganar el reality show Supermodel Contest de SBS en 2001.

Han Ye-seul, también conocida como 'Barbie Doll’, nació el 18 de septiembre de 1981.

Tres años después, obtuvo su primer papel en el Kdrama “Nonstop 4”. Aunque recibió críticas nefastas “Nine Tailed Fox” en el 2004, y “That Summer Typhoon” del 2005, que la descalificaban como actriz y le pedían volver a su carrera de modelo comercial, Han Ye Seul ‘Barbie Doll’ continuó y participado en muchas otras producciones. La última es ‘Big Issue” del 2019. A la par, la actriz también desarrolló su faceta de empresaria lanzando en 2018 su propia línea de ropa “Fondement”.

Recientemente su nombre se vio envuelta en una controversia con uno de los integrantes de BTS, Jungkook, quien según se dijo habría hecho un gesto burlesco al piercing que llevaba la actriz en la nariz.

La actriz coreana Han Yeseul apareció en los premios Golden Disk Awards 2020 con un piercing en la nariz.

2. Song Hye Kyo

Calificada desde sus inicios como una de las caras más hermosas de Corea del Sur, no por nada su nombre figura desde 2013 hasta la actualidad en la lista “The 100 Most Beautiful Faces” de TC Candler.

Desde 2013, Song Hye Kyo ha sido incluida en la lista "The 100 Most Beautiful Faces" realizado por TC Candler.

La actriz ha logrado alcanzar la fama internacional con su actuación en exitosos doramas como “Full House” junto al cantante Bi Rain y “Worlds Within” con Hyun Bin, dos famosos coreanos con los que recientemente se descubrió que Song Hye Kyo pudo haber sostenido un triángulo amoroso.

Uno de sus mayores exitosos fue el drama romántico bélico “Descendants of the Sun” con Song Joong Ki, con quien se casó en 2017, para luego anunciar su separación en 2019. A raíz de la filtración de los chats de Jang Dong Gun y Joo Jin Mo se reveló que la posible causa del divorcio estaría relacionada al escándalo sexual de la ‘Lista A’ de celebridades que contactaban con prostitutas de lujo (algunas menores de edad) para orgías sexuales.

Song Hye Kyo y Song Joong Ki fueron llamada la pareja "Song-Song" en Corea del Sur.

Con su separación de Song Joong Ki la apariencia y el estilo de Song Hye Kyo ‘Hakkyo’ evolucionó en algo más sofisticado, sensual y elegante, pasando a ser llamada para ser la imagen de diversas marcas de lujo y belleza.

Song Hye Kyo

3. Song Ji Hyo

Inició su carrera como actriz con el papel de Min Hyo Rin, exnovia del príncipe Lee Shin en el exitoso dorama “Goong” (también conocido como “Princess Hours”) del 2007.

De ahí para adelante ha logrado participar en diversos doramas como “Ex-Girlfriend Club” (2015) y “Assistant Manager B and Love Letter” (2017), siendo el último “Lovely Horribly” del 2018. No obstante, su carrera actoral no ha logrado sobresalir según señalan los críticos asiáticos.

Cheon Seong-im, más conocida como Song Ji Hyo, nació el 15 de agosto de 1981.

Sin embargo, Song Ji Hyo goza de una gran popularidad tras participar en el reality show “Running Man”, y su gusto por llevar un maquillaje ligero ha captado la atención de los internautas haciendo un tema de debate en las comunidades online que buscan saber su secreto para verse tan joven.

PUEDES VER: Ahn Jae Hyun decepciona a sus seguidores con descuidada apariencia

4. Jeon Ji Hyun

Alcanzó la fama mundial a los 20 años al protagonizar la película “My Sassy Girl”, que cuenta con remakes en China y Estados Unidos, y que en 2017 estrenó su propio dorama.

Su carrera como actriz de dramas coreanos es corta, su última participación fue en “Legend of the Blue Sea” del 2017, y recientemente se confirmó para la miniserie de Netflix “Kingdom 2”, a estrenarse en 2020.

Mucha más extensa resulta su participación como actriz de cine y modelo comercial para marcas como Gucci, Reebok y Guess, por mencionar algunos.

Su rostro fresco y su estilo lujoso radiante y carismático hacen dudar a sus seguidores de que realmente esté a punto de cumplir 40 años el próximo 30 de octubre.

Jeon Ji Hyun nació el 30 de octubre de 1981.

5. Jang Nara

Proveniente de una familia de actores la menuda Jang Na Ra ‘Jang Nan Han Ya’ como también le suelen decir, cuenta con una amplia carrera actoral (con algunos altibajos),

llegando a participar en 30 dramas coreanos, siendo los últimos “V.I.P” (SBS, 2019) y “The Last Empress” (SBS, 2018-2019).

Su rostro de ojos grandes e inocentes hacen dudar de su verdadera edad y parece conservar su belleza en el tiempo, llegando incluso a servir como tema para el dorama “Baby-faced Beauty” (KBS2, 2011), que ella protagonizó junto a Choi Daniel.