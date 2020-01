MONSTA X: Minhyuk le dice adiós a su fiel amiga ‘Dambi’

Lee Minhyuk de MONSTA X ha entristecido a MONBEBE al revelar que ‘Dambi’, la mascota que le acompañó durante los últimos trece años, había fallecido.

El fandom había estado esperando con entusiasmo el saludo que, con motivo del Año Nuevo Lunar, darían estos famosos idols K-pop; sin embargo, grande fue su sorpresa al recibir la noticia de la muerte de ‘Dambi’.

Lee Minhyuk en su época de predebut junto a 'Dambi'.

El 25 de enero KST (hora coreana), el popular ‘sunshine’ de MONSTA X tomó MX Talk Tok (Fancafe del grupo) para compartir esta situación con sus admiradoras.

“Para este año lunar que está viniendo, lamentablemente ya no puedo mostrarles a Dambi. Es porque Dambi ya se ha ido a un lugar más feliz", señaló el idol de 26 años.

Según sus palabras, la muerte del can que le acompañó durante casi la mitad de su vida no habría sido reciente, pero debido a problemas personales, habría tomado la decisión de no revelar la noticia para no seguir preocupando a sus fans: “En realidad ha pasado bastante tiempo. Todo esto se mezcló con otros momentos duros (para mí), así que me dolió el corazón, ¡pero quería que MONBEBE supiera y le desearan felicidad!”.

De igual manera, el idol agradeció el cariño que le había brindado su fandom a su compañera: “¡(Dambi) probablemente se fue feliz gracias al cariño de MONBEBE!”.

Por su parte, las fans añadieron a su cadena de hashtags tendencias con el muestran su apoyo en redes sociales al exintegrante Wonho, uno dedicado a Minhyuk y a ‘Dambi’.

MONBEBE en Twitter tras enterarse de la muerte de la mascota de Lee Minhyuk.

