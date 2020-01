Lay de EXO se confiesa y envía mensaje a sus ‘haters’

Lay de EXO se sinceró respecto a las dificultades de su carrera. El cantante, bailarín y actor chino no ha sido ajeno a recibir comentarios maliciosos a lo largo de su vida artística en la industria del K-pop y C-pop.

Durante una entrevista con el programa “Only 3 Days”, Zhang Yixing (nombre real) pudo mostrar lo que existe detrás del glamour de ser un idol: los duros días de entrenamiento, el cansancio, las lesiones y sobre todo, la fuerza mental que deben construir para enfrentar a los críticos.

En China, Lay ha ganado un nombre propio como solista luego de establecer su propio estudio mientras mantiene una carrera como miembro de EXO. Sin embargo, desde los inicios, él ha sido víctima de muchos haters que difundían rumores con el solo propósito de arruinar su carrera.

Lay debutó como miembro de EXO en la sub-unidad EXO-M.

A pesar de que su estudio inició procesos legales y ha llegado a jucio con varios de estos antifans, Lay confesó que no cree que sean por definición “malas personas”.

“Sabes, he tenido muchas demandas (contra anti fans) este año. En realidad esos chicos no son malos. Tal vez sienten que han encontrado un motivo de vida así y por eso actúan de esa forma. Nosotros los artistas podemos escapar ¿sabías? Si borro la app, entonces ya no veo nada. El cielo es azul allí afuera”.

El entrevistador del programa le preguntó qué le diría a sus haters si tuviera la oportunidad de hablarles frente a frente.

“Si yo fuera un antifan sentado frente a tí, ¿qué me dirías?”, lo confrontó el presentador.

Luego de meditarlo por largos segundos, Lay contestó: “Si realmente eres feliz actuando así, entonces puedes continuar haciéndolo”.

Las palabras de Yixing, intérprete de NAMANANA, han conmovido a sus seguidores, pues ellos han sido testigos de los rumores y amenazas que ha recibido el cantante en los últimos años.

Comentarios de los seguidores de Lay. Twitter.

El tono resignado del cantante muestra que para celebridades como él o sus compañeros de EXO es inevitable escapar de las críticas o antifans. Hecho que se comprueba una vez más con los ataques que recibe su colega Chen debido a su futuro matrimonio.