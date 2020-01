BTS son los nuevos ‘Reyes Midas’, de la industria; pues no solo cosechan éxito en sus comeback y proyectos musicales, sino que sus pertenencias pueden subastarse por altas cantidades de dinero.

Esto se comprobó este viernes 24 de enero, durante la venta de caridad para el programa benéfico MusiCares de la Academia de los Grammy.

El grupo de Kpop entregó un set de siete micrófonos en octubre del año pasado. Los aparatos habían sido usados por V, Jungkook, Jimin, J-Hope, Suga y Jin durante los años 2017 al 2019, incluyendo la gira Love Yourself.

Artículos de BTS se vendieron por miles de dólares. Dinero apoyará a músicos en necesidad.

Este fue el mensaje que dejó el grupo sobre su motivación a participar de la subasta:

“Es un placer para nosotros participar en el MusiCares Person of the Year 2020, donando siete de nuestros micrófonos personalizados que han ayudado a llevar nuestra música más allá de las barreras del lenguaje o las regiones. A través de esta donación, esperamos que la gente recuerde el genuino y sincero mensaje que siempre hemos querido transmitir: Love Yourself, Speak Yourself”.

La subasta comenzó en la temporada navideña por el portal online de “Juliens Auctions” con un precio base de 5 mil dólares; sin embargo, rápidamente llegaron a los 50 mil hasta una semana antes del cierre de la subasta.

Dos horas antes del cierre, la oferta por los micrófonos de BTS llegó a 60 mil dólares, pero justo a 45 minutos de terminar con la subasta, los artículos se vendieron por 83,200 dólares.

De acuerdo a lo anunciado, este dinero recaudado será entregado al programa MusiCares. La institución mencionada provee ayuda en salud, rehabilitación y apoyo económico a músicos que atraviesen por necesidad.

BTS aparecerá en la ceremonia de los Grammy 2020 con una performance este domingo. Un hito para los artistas de Kpop, pues será la primera vez que participen en el show con un número musical.