Chae Eun Woo participó del programa especial “Real Basketball, Handsome Tigers’ New Year’s Day”, emitido el 24 de enero por SBS, donde reveló entre otras cosas cuál es el tipo de mujer que le gusta.

La confesión se dio como parte de una conversación con el modelo Mun Soo In, el actor Lee Tae Sun, y el cantante Sun Ho, durante un viaje en automóvil para ir a acampar.

El idol K-pop nacido en 1997 respondió a la pregunta sobre cuál sería su tipo ideal de mujer, señalando que esta sería como la actriz Shin Min Ah, de 35 años, conocida por participar en los exitosos doramas “Oh My Venus” y “My Girlfriend Is A Gumiho”.

Shin Min Ah protagonizó el dorama romántico de fantasía "My Girlfriend Is A Gumiho" junto a Lee Seung Gi, en 2010.

“Shin Min Ah. Recientemente la vi el ‘Jefe de Gabinete’ de JTBC y realmente me gustó. Estoy muy emocionado de verlo ahora", dijo el cantante en referencia drama político “Chief of Staff”, también conocido como “The President’s Aide”, donde la actriz de 35 años interpreta el papel de la legisladora Kang Sun Young.

La famosa actriz mantiene desde 2015, una relación con el también actor Kim Woo Bin, recordado papel de Choi Young Do para “The Heirs”. Coincidentemente, ambos fueron tema de conversación cuando se comentó la posibilidad de que adelantaran su boda.

Regresando al vocalista de ASTRO, este también comentó como su hermano menor (quien se encuentra realizando su servicio militar) le pidió que le presentará a alguna estrella femenina.

Para finalizar, Chae Eun Woo –quien fue elegido junto con YoonA de Girls’ Generation como los mejores visuales de la industria del K-pop- hizo una reflexión sobre lo aprendido como idol, además de agradecer el apoyo de su fandom AROHA.

“Mirando hacia atrás cuando era aprendiz, en lugar de aprender a bailar o cantar u otras habilidades, aprendí paciencia y persistencia”.