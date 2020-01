TXT se apodera de Japón con su primera presentación de ‘Run Away’ en ‘Music Station’

TXT se ha convertido en todo un fenómeno en Japón tras presentar, por primera vez para el programa ‘Music Station’, ‘Run Away’, uno de los temas de ‘Magic Hour’, su single con el que debutaron el 15 de enero en ese país.

El 24 de enero JST (hora local), el joven grupo de la Bit Hit Entertainment (la misma que administra a BTS) presentó la versión japonesa de su famoso tema frente a los miles de televidentes que siguen el programa musical de TV Asahi, demostrando porqué son considerados el mejor grupo Rookie (novato) del K-pop.

Sus habilidades para el canto, el baile y la fluidez con el que Yeon Jun, Soo Bin, Beom Gyu, Tae Hyun y Huening Kai se expresaban no sólo cautivaron a su fandom MOA, sino que además dejó impresionados a los espectadores, los mismos que realizaron miles de búsquedas virtuales tratando de averiguar un poco más sobre los muchachos.

Gracias a esto, el joven quinteto de K-pop se apoderó del primer lugar de las tendencias mundiales en las redes sociales, el segundo en LINE Music, el cuarto en Oricon Daily Single Chart y el décimo en las búsquedas de Yahoo Japan Hot.

Mientras tanto, aunque todos los integrantes dejaron buenas impresiones en los televidentes, Kang Taehyun logró causar mayor impacto debido a su apariencia “de muñeco” y su dominio superior del idioma.

Kang Taehyun de TXT se robó la atención de los espectadores de 'Music Station'.

Los encantos de los llamados “Best Rookies 2019” también lograron capturar el corazón de Kenta Kamiya, integrante de The Rampage from Exile Tribe, uno de los artistas que también actuaron en ‘Music Station’. El idol no dudó en compartir su entusiasmo por los chicos a través de su cuenta personal de Instagram.

A través de Instagram, Kenta Kamiya compartió su entusiasmo por TXT.

Cabe resaltar que un día antes de esta presentación, TXT compartió gratos momentos junto a MOA en el evento de Encore en Ikebukuro.