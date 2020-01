Latina anunció la llegada de uno de los programas más exitosos en todo el mundo, “Quién es la máscara”. Que consistirá en un concurso de canto donde los participantes (famosos) usan unas máscaras para no ser reconocidos. Esta franquicia nació en Corea del Sur, país del Kpop.

El programa fue emitido por primera vez el 18 de febrero de 2015 a través del canal surcoreano Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) e inmediatamente obtuvo gran popularidad por lo que diversos países lanzaron su propia versión, comprando los derechos de la franquicia.

¿Qué es?

Este formato televisivo consiste en que los concursantes siempre deberán usar una máscara para participar en los duelos de canto y no se podrá saber la identidad del participante, salvo sea eliminado y también cuando sea el ganador absoluto.

China fue el primer país que adquirió el permiso y también fue muy popular. Se estrenó en 2016 y a la fecha todavía sigue emitiéndose nuevas temporadas al igual que en Corea del Sur

King of the Mask en Corea del Sur

El programa no ha dejado de producirse desde su lanzamiento y es muy exitoso debido a que por el programa participan los idols más famosos de Kpop.

Los idols desde BTS, TWICE, BLACKPINK hasta los grupos más legendarios como Super Junior o H. O. T. han concursado en “King of the Mask”.

“Quién es la máscara" en otro países

El programa también es producido en Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia, Bulgaria, Argentina, Grecia, Indonesia, Paises Bjaos, Tailandia, Reino Unido, Vietnam, España, Portugal, entre otros.