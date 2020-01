BTS sigue acumulando éxitos en medio de las preparaciones para su regreso con “Map of the Soul: 7”, el proyecto “Connect BTS” y su recientemente anunciado tour “Map of the Soul” para este año.

En esta ocasión, el grupo ha logrado obtener la prestigiosa certificación platino gracias a su trabajo con “Love Yourself: Answer”, que fue lanzado en el 2018, logrando así ser los primeros artistas coreanos en recibir el título por un álbum.

BTS obtiene certificación platino por MIC Drop

La Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA por sus sigles en inglés) reveló la certificación el 16 de enero y además nombró a la canción principal del álbum -“IDOL”- como single platino, el cual se convertiría en el tercero adquirido por el grupo junto a “MIC Drop” y “Boy With Love”.

Para recibir esta certificación oficial, BTS ha tenido que lograr el récord de venta de un millón de unidades con el álbum “Love Yourself: Answer” en los Estados Unidos. Previamente, la agrupación había hecho historia al lograr la certificación de oro para el mismo álbum en el 2018, y volvió a obtenerlo con “Map of the Soul: Persona” al año siguiente.

BTS también obtuvo platino por IDOL

La RIAA anunció que la canción obtuvo el reconocimiento platino el 9 de noviembre del 2018, tras lograr un millón de ventas en Estados Unidos. Previamente, BTS se había convertido en el primer grupo kpop en recibir la certificación de oro por “MIC Drop”, rompiendo su propio récord.

BTS: la RIAA otorgó al grupo 4 certificaciones platino y tres golden

En el año 2013, PSY fue el único artista coreano en alcanzar el certificado platino por su canción “Gangnam Style”. Actualmente, BTS ha logrado obtener un total de tres certificaciones doradas y cuatro platinos por su trabajo en la industria musical.