La controversia que desató la filtración de los mensajes de texto entre Joo Jin Mo y Jang Dong Gun, vuelve a dar un nuevo giro al revelarse ahora el triángulo amoroso que sostuvieron tres de los actores más representativos de la llamada ola coreana: Song Hye Kyo, Bi Rain y Hyun Bin.

Esta sería la segunda mención (en este escándalo) para Hyun Bin, protagonista del Kdrama “Crash Landing on You / Aterrizaje de emergencia en tu corazón”, quien ya había sido nombrado como un posible integrante de la llamada ‘Lista A’, conformada por famosos coreanos que salían a ‘cazar’ chicas, modelos y escorts de lujo (preferentemente menores de edad), para encuentros sexuales y orgías.

PUEDES VER: DJ Siena involucrada en escándalo sexual de Jang Dong Gun

El informe realizado por el portal asiático QQ - publicado el 21 de enero- analiza un extracto de la conversación que sostuvieron el 25 de junio del 2014 vía Kakaotalk, Jang Dong Gun y Joo Jin Mo, en donde el primero dice: “Hyun Bin, Bi Rain y Song Hye Kyo, la relación de estas 3 personas”, a lo que su interlocutor responde de forma significativa “Ah, Ah, Ah…”

Informe publicado por el portal asiático QQ revelando las conversaciones de Jang Dong Gun sobre Chat entre Jang Dong Gun y Joo Jin Mo hablando sobre Song Hye Kyo, Bi Rain y Hyun Bin.

Aunque el chat continúa y podría revelar más detalles interesantes, son pocas las capturas de pantalla que han sido filtradas por los hackers que accedieron al teléfono de Joo Jin Mo, esperando que las celebridades coreanas involucradas accedan a sus peticiones y paguen dinero para salvaguardar su privacidad.

Chat entre Jang Dong Gun y Joo Jin Mo hablando sobre Song Hye Kyo, Bi Rain y Hyun Bin

El triángulo amoroso de Song Hye Kyo

Los rumores sobre un romance secreto entre la actriz y Bi Rain iniciaron luego de protagonizar el dorama “Full House” en 2004. Y parecieron confirmarse, luego de que el actor declarara por aquel entonces: "Song Hye Kyo es una chica hermosa que ningún hombre puede resistir”.

No obstante, la pareja nunca fue captada en una situación comprometedora y sus respectivas agencias no confirmaron ni desmintieron que existiera algo entre ellos.

Song Hye Kyo y Bi Rain se vieron envueltos en rumores de un romance secreto por varios años después de protagonizar "Full House", en 2004.

Por otro lado, un detalle a resaltar es que, la conversación de Jang Dong Gun con Joo Min Jo es del año 2014, en aquel entonces Bi Rain ya mantenía una relación de un año con la actriz de ‘Escalera al cielo’, Kim Tae Hee, con quien se casó en 2017, y actualmente tienen dos hijos.

El 19 de enero del 2017, Rain y Kim Tae Hee se casaron.

Por otro lado, si llegó a ser publicó el intenso romance que mantuvo Song Hye Kyo con Hyun Bin, tras trabajar juntos en el Kdrama “With Words”, también conocido como “The World That They Live In” del 2008, y que terminó en 2011.

Song Hye Kyeo y Hyun Bin mantuvieron un mediático romance que terminó en 2011, por diferencias en el horario según dijeron sus respectivas agencias.

Algunos comentarios de la época, afirmaban que Song Hye Kyo todavía sentía algo por Bi Rain en este momento, y por eso la relación con Hyun Bin no prosperó.

Las menciones de Jang Dong Gun parece confirmar esto, teniendo en cuenta que el actor es amigo íntimo de Bi Rain e incluso llegaron a protagonizar juntos por varios años diversas campañas publicitarias para la marca de moda Giordano.

PUEDES VER: Divorcio de Song Joong Ki y Song Hye Kyo estaría vinculado a escándalo sexual

El silencio de los medios coreanos

En China ha despertado un gran interés los detalles de los chats filtrados entre Jang Dong Gun y Joo Jin Mo, y la cobertura sobre el tema es muy amplia en comparación con los medios coreanos.

La explicación detrás de esto está en que los involucrados son las caras representativas que impulsaron la llamada ola Hallyu.

No por nada, los matrimonios de Jang Dong Gun y Bi Rain fueron considerados modelos para la sociedad coreana, y ambos llevaban los títulos de ‘Esposo Nacional’.

Jang Dong Gun está casado desde 2010 con la actriz y modelo Go So Young, con la que tiene dos hijos.

Song Hye Kyo goza de una gran popularidad en China, además de ser una de las actrices con proyección internacional más amplia, y su matrimonio con Song Jong Ki fue llamado el matrimonio de la década.

En ese contexto, en las principales redes sociales asiáticas se habla de la pasividad de los medios coreanos por no dar a conocer los detalles polémicos que puedan dañar la imagen de sus icónicos artistas y su país en el ámbito internacional.