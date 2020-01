Taehyung sorprende al ARMY con un ‘mini concierto’ tras el anuncio del tour de BTS [VIDEO]

BTS acaba de anunciar las fechas y países de su gira mundial ‘Map of the Soul 2020’; sin embargo, ningún país de América Latina aparece en la lista. A pesar de ello, el ARMY de la región no pierde la esperanza de que Big Hit Entertainment añada otras ciudades más.

Es en este contexto, en que Taehyung, como es de costumbre, hizo una transmisión en vivo a través de VLive y confesó que no sabía que los conciertos ya habían sido anunciados.

Eso no quitó que el cantante de kpop se animara a cantarle a sus fans, que muchas de ellas quedaron tristes y decepcionadas porque sus países no fueron incluidos en el tour. Esta vez, interpretó la canción ‘Stand By Me’ de Ben E. King y el ARMY se emocionó tanto que alborotaron las redes sociales.

Como si tuviera su propio programa de radio, Taehyung le dio motivos a sus seguidoras para sonreír pese a que aún viven con la incertidumbre de si llegarán a ver a cada uno de los integrantes presencialmente.

Además, el ARMY aprovechó esta oportunidad para expresar en Twitter que amaba el look del idol.

Confirmen si están de acuerdo conmigo en que Taehyung es hermoso y que su cabello así tal cual es perfecto y que hay que quitarle el internet a todo aquel que opine lo contrario.@BTS_twt pic.twitter.com/9vQlW2V9TA — 🔥7 Is Coming 🔥Betty Army 💜 (@Young_foreverV) January 22, 2020

Taehyung (BTS) sobre Machu Picchu: “Realmente lo quiero conocer”

El cantante y miembro de BTS, Taehyung, sorprendió a sus fans al revelar en un comentario su deseo de visitar Perú y conocer Machu Picchu.

A través de la aplicación Weverse, una plataforma exclusiva de Big Hit Entertainment, 'TaeTae’ respondió a un ARMY peruano con la declaración.