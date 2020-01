BTS y los casos de Coronavirus. Los Bangta Boys llegaron a Estados Unidos el pasado 20 de enero para cumplir una serie de actividades y su estadía en este país viene preocupando a los ARMY.

La confirmación de un nuevo caso de Coronavirus en Estados Unidos fue la razón por la que los fans del grupo de Kpop empezaran a temer por la integridad de los artistas.

BTS Coronavirus

Pero no solo estaría en peligro la salud de los integrantes de BTS, Jin, Jimin, V, Jungkook, RM, J-Hope y Suga, sino que también estaría en riesgo la cancelación de tour mundial “Map of the soul 2020″.

La preocupación de los ARMY se hicieron sentir estás últimas horas a través de Twitter, donde vienen pidiendo una cadena de oración para evitar que los idols de Kpop contraigan el Coronavirus.

“El corona virus se esparce y me da miedo que los chicos se contagien. Van a estar de campamento en Japón, Corea y Estados Unidos, países donde van a hacer tour por varios días @BTS_twt Cuídense mucho por favor”, escribió una fan de BTS,

BTS Tour Map of the soul 2020

Entre abril y junio, los Bangta Boys brindarán conciertos en diferentes ciudades en Estados Unidos. Inicia el 25 de abril y culmina el 6 de junio en Chicago. Aunque para el 13 y 14 de junio todavía no existe una localidad confirmada.

Asimismo, BTS visitará Londres, Berlín, Barcelona y Japón. Los miembros todavía no han confirmado fechas para Latinoamérica.

¿Qué es el Coronavirus?

La Coronavirus, que tiene preocupados a los fans de BTS, provoca diferentes enfermedades debido a que es la “unión” de varios virus y el portador podría tener desde un resfrío hasta neumonía.