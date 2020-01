X1: fans piden el regreso del grupo con multitudinaria protesta [VIDEO]

Las fans de X1 no cesan de luchar. A pesar de que varios integrantes han empezado a promover actividades individuales luego de la disolución de su grupo, las seguidoras ONE ITs están dispues a agotar todos los recursos para verlos trabajar juntos otra vez.

El grupo X1 nació del reality concurso Produce X 101, en la que un centenar de aprendices competía entre sí para ganar el favor del público y un lugar en el grupo final que debutaría en la dura industria del Kpop.

Luego de unos meses del debut del grupo de chicos, se descubrió un escándalo de manipulación de votos que originó que se detuvieran todas las actividades promocionales de su primer álbum y posteriormente su separación como banda.

Una de las empresas que asumió la responsabilidad legal fue el conglomerado CJ ENM, empresa que absorbe canales de televisión (Mnet, tvN entre otros) y agencias musicales, como Stone Music Entertainment, que representaba a X1.

Más de 800 fans de X1 se reunieron fuera del edificio de CJ ENM, una de las empresas de entretenimiento más grandes de Corea.

Por ello, este 22 de enero, más de 800 ONE ITs realizaron un plantón pacífico afuera del edificio principal de esta compañía.

Se repartieron slogans con la frase “CJ ENM, deja de evadir tu responsabilidad” y “X1 en un nuevo grupo”, para expresar los pedidos de las seguidoras.

Las demandas principales que reclaman son: la reunificación del grupo bajo otro nombre y la compensación monetaria a los miembros por los daños ocasionados a raíz del escándalo.

Argumentan que X1 tiene un fandom con poder de convocatoria y monetario (pues han contratado buses LED para llevar su mensaje a todas las agencias). La intervención internacional también ha sido clave pues varias actividades han sido financiadas con donaciones de otros países.

Buses y carros LED se ubicaron alrededor del plantón para que X1 regrese como grupo.

ONE Its han pedido que CJ ENM responda al pedido para el 31 de enero y que pueda llamar a una reunión que sí incluya la participación de los idols.

De esa forma, esperan que el próximo mes todos los integrantes del grupo de Kpop puedan trabajar juntos otra vez.