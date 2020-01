LiSA se casa con Tatsuo Suzuki. La cantante sorprendió a sus seguidores al revelar que contraerá nupcias con su novio desde su cuenta oficial en Weibo.

La noticia viene siendo bien recibida por los fans, quienes han seguido de cerca su historia de amor. El anuncio de la boda se volvió tendencia en Twitter, debido a una confusión con la idol de BLACKPINK.

Lisa reveló en Weibo que se encuentra muy feliz y que agradece haberse cruzado en su camino con Tatsuo Suzuki, debido a que la apoyó en momentos difíciles.

Así informó la cantante japonesa sobre la boda con su novio a través de Weibo:

Lisa boda

Como se recuerda, LiSA y Tatsuo Suzuki fueron fotografiados juntos hace dos años, también los fanáticos encontraron coincidencias en la ropa y accesorios que usaban

Reacción de fans de Lisa

Estos son algunos de los comentarios en Twitter y Weibo: “Felicidades a Lisa. Merece ser feliz y él es un buen hombre”, “Lo mejor para ambos para la boda”, “Lisa es talentosa al igual que él. Serán un perfecto matrimonio”, entre otros.

Cabe mencionar que algunos internautas confundieron a la artista con la idol de Kpop y miembro de BLACKPINK, Lisa Manoban. Ambas artistas se volvieron ‘Trending Topic’ en sus países.

¿Quién es Lisa?

LiSA es una cantante y compositora japonesa, cuyo verdadero nombre es Risa Oribe y tiene 32 años de edad.

Lleva el nombre artístico de LiSA por los acrónimo de “Love is Same All”. Es cantante desde el año 2005 y trabaja bajo la marca de Aniplez y Sony Music Artists.

Asimismo, la artista japonesa creo temas para los animes: Sword Art Online, Fate/Zero, My Hero Academia, Nisekoi, The Irregular at Magic High School y Angel Beats!