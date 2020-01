BTS x KOMCA: RM y J-Hope miembros de Korea Music Copyright Association

BTS y KOMCA. Una gran noticia acaban de recibir los ARMY, la Asociación de Derechos de Autor de Música de Corea (Korea Music Copyright Association, en inglés) acaba de emitir la lista oficial de los nuevos miembros y se ha incluido a dos integrantes de los Bangta Boys.

Como buen fanático del grupo Kpop, debe de saber que solo Suga formaba parte del exclusivo KOMCA desde el 2018 y este 22 de enero de 2019 se acaban de unir dos miembros más.

A través de un comunicado oficial desde su página web, Korea Music Copyright Association reveló a sus miembros oficiales para este año, que son un total de 25 artistas, quienes fueron elegidos según los criterios, las regalías que pudieron ganar durante el año y haber sido miembro junior al menos tres años.

BTS KOMCA

¿Qué miembros de BTS pertenecen al KOMCA?

Los miembros de BTS que pertenecen al selecto Korea Music Copyright Association - KOMCA son RM y J-Hope.

Al respecto representantes de la Asociación de Derechos de Autor de Música de Corea comentaron por qué eligieron a los raperos del grupo Kpop, BTS.

“Se unieron como miembros oficiales por su popularidad internacional, en especial con sus canciones ‘Boy with luv’, ‘HOME’, ‘Blood, sweat and tears’ y otros”, explicó un vocero del KOMCA para el canal SBS.

Esta noticia viene siendo celebrada por los ARMY de todas partes del mundo, quienes han enviado sus felicitaciones en las redes sociales y etiquetando las cuentas oficiales del BTS.

Los miembros de BTS reciben esta noticia en medio de sus actividades previo al comeback de su séptimo álbum titulado “Map of the soul:7” y su próxima presentación en el programa estadounidense “The Late Late Show with James Corden” el 28 de enero.