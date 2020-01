BTS, TWICE, Red Velvet y más artistas colaboran para nuevo MV de KBS [VIDEO]

KBS ha reunido a los grupos más populares de la industria del kpop en una colaboración para el nuevo video musical llamado “The Earth Traveler”.

El proyecto especial reúne a más de 150 cantantes de grupos femeninos, masculinos y solistas, entre los que se encuentran BTS, TWICE, MAMAMOO, SEVENTEEN y muchos más.

Grupos kpop colaboran para nuevo MV de KBS

El 22 de enero, KBS, una de las empresas de entretenimiento más grandes de Corea, reveló el video oficial para la canción final del evento KBS Song Festival 2019, dirigida por el aclamado productor coreano Kim Hyung Suk.

Durante las escenas, los artistas son mostrados en las cabinas de grabación y nos revelan pequeñas partes de su preparación para el evento realizado en diciembre del 2019.

ITZY durante las grabaciones del KBS Song Festival 2019

La exitosa transmisión presentó en vivo la voz de más de 150 cantantes representativos de la escena musical coreana y fue contó con la participación de Jinyoung de GOT7, Irene de Red Velvet y Shin Dong Yup como presentadores de la gala.

Entre los grupos idol que formaron parte del proyecto se encuentran BTS, GOT7, SEVENTEEN, Red Velvet, TWICE, GFRIEND, MAMAMOO, MONSTA X, GFRIEND, NCT, Stray Kids, TXT, Chungha, N.Flying, NU’EST, ASTRO, Oh My Girl, WJSN, Golden Child, ITZY, EVERGLOW y Apink.

Wendy de Red Velvet colabora para nuevo MV de KBS

El nuevo video titulado “The Earth Traveler” ha sido lanzado en el canal oficial de KBS en Youtube y reúne a diversos fandoms para disfrutar de sus grupos favoritos en una conmovedora canción.