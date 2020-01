BTS presente en los Grammys 2020 este domingo [VIDEO]

¡BTS asistirá a los Grammys 2020! Los intérpretes de “Boy with Luv” se suman a la lista de invitados de la prestigiosa gala musical que se llevará a cabo este 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles en California.

El evento es otra de las sorpresas que preparó el grupo kpop para el inicio de este año, junto a su regreso con el álbum “Map of the Soul: 7”, “Connect BTS” y el anuncio de su tour “Map of Soul 2020”.

BTS presentó un premio en los Grammys 2019

La noticia se dio a conocer tras la publicación de la revista Variety en su cuenta de Twitter, donde menciona la presencia del grupo en una presentación junto a los artistas Lil Nas X, Billy Ray Cyrus y Diplo.

Variety anunció la colaboración entre Lil Nas X y BTS

Aunque los mencionados artistas no han confirmado oficialmente la colaboración, los fans esperan que se trate de una presentación especial de la canción “Old Town Road”, en la que RM de BTS participó para la versión “Seoul Town Road Remix”.

Mientras que el grupo no obtuvo ninguna nominación este año, los ARMYs especulan una posible presentación dado el éxito de su participación en los Grammys 2019, donde fueron los presentadores del premio al “Mejor Álbum R&B”,

Tras el anuncio, Variety escribió, “¿La siguiente presentación que tendrá muchas expectativas? Cuando el artista masculino con más nominaciones en los Grammys presente “Old Town Road” en la ceremonia del 26 de enero. Las fuentes indican que él se unirá en el escenario junto a Diplo, BTS, Mason Ramsey y Billy Ray Cyrus, aunque ni la agencia ni la Academia de Grabación han confirmado la alineación”.

La noticia ha despertado la emoción de los ARMYs, quiénes esperan ver a sus ídolos durante la alfombra roja y la posible presentación en la gala este domingo 26 de enero.