'Crash Landing on You’ no deja de encantar a la audiencia.

Luego de que este dorama regalara a sus seguidores un espectacular cameo de Kim Soo Hyun, ha sorprendido al anunciar que uno de sus próximos episodios contará con la aparición especial de Choi Ji Woo, la famosa protagonista de ‘Escalera al Cielo’ y ‘Sonata de Invierno’, quien vuelve a la pantalla chica después de casi dos años y medio.

Choi Ji Woo, protagonista de 'Escalera al Cielo' y 'Sonata de Invierno', hará un cameo en 'Crash Landing on You'.

Esta participación fue confirmada el 19 de enero por una fuente oficial de esta serie de la tvN que es protagonizada por Hyun Bin y Son Ye Jin y que se encuentra arrasando en sintonía.

“Con su aparición especial, Choi Ji Woo comenzará a grabar [pronto]. Estén atentos para ver qué papel asumirá Choi Ji Woo”, señaló un miembro de la producción del dorama.

Aunque aún no se sabe exactamente cuál será el rol de la actriz coreana, se especula que estaría relacionado con el personaje Kim Joo Meok.

Este último, a cargo de Yoo So Bin, es un soldado norcoreano que pertenece a la Compañía Cinco del Capitán Ri Jung Hyuk (Hyun Bin) y que es un amante confeso de los kdramas, en especial de ‘Stairway to Heaven’ (nombre en inglés de ‘Escalera al Cielo’) y de su protagonista Choi Ji Woo.

Por eso, ahora que se sabe que esta actriz hará un cameo, los fans han apostado por dos posibles escenarios en los que se desenvolverá su personaje: el primero de estos Choi Ji Woo se interpretaría a sí misma y tendría un encuentro real con Kim Joo Meok; en el segundo, se daría una interacción producto de la imaginación del soldado norcoreano.

Cabe resaltar que la Choi Ji Woo (44), quien está actualmente esperando su primer hijo, interpretó su último rol para la pantalla chica en el dorama ‘The Most Beautiful Goodbye in the World’ (2017).