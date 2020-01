“CONNECT, BTS Bueno Aires”: fans estallan contra Bit Hit y lanzan nueva fecha

“CONNECT, BTS: Bueno Aires” decepciona. Fans de BTS estallan contra Bit Hit por no pronunciarse respecto al cambio de fecha de lanzamiento del proyecto artístico programa en Argentina.

ARMY argentinos y de todo el mundo estallan contra empresa del grupo Kpop en Twitter porque estuvieron esperando el estreno, sin embargo, hasta el momento (21 de enero 9:02 a. m. - hora peruana) no existe un comunicado oficial.

¿Cuándo será el “CONNECT, BTS: Bueno Aires”?

Lo que sí viene circulando es un audio en Twitter donde aparentemente una representante de la galería donde se iba a realizar el “CONNECT, BTS: Bueno Aires”, revela que habrá un cambio de fecha.

La mujer explica que por una desorganización se planeó reprogramar el lanzamiento del proyecto artístico de BTS.

“La presentación del “CONNECT, BTS: Bueno Aires” será el 31 de enero al rededor de las 7 p. m. (hora Argentina)”, empieza diciendo la presunta organizadora del evento.

“Estarán presentes los autores del proyecto y estarán los chicos de BTS presentes a través de una videollamada desde Corea de Sur”, agregó.

No se ha confirmado la veracidad del audio, pero es información que circula entre los ARMY.

Fans de BTS contra Bit Hit

Con el transcurrir de las horas, los ARMY (nombre otorgado a los fanáticos de BTS) empezaron a despotricar contra los organizadores del evento, principalmente contra Bit Hit por el silencio que vienen teniendo.

Principalmente los fans desde Twitter exigen a la empresa de BTS dar la cara y explicar por qué no se cumplió con la agenda de actividades programadas por el comeback “Map of the soul: 7”.

Estas fueron algunas de las agresivas reacción de fans de BTS contra Bit Hit:

Run BTS x VLive

En vez de pronunciarse respecto al “CONNECT, BTS: Bueno Aires”, la empresa liberó un nuevo episodio de “Run BTS”, lo que provocó aún más la furia de los ARMY argentinos.

En este nuevo episodio se puede ver cómo se divierten los integrantes de BTS realizando una serie de preguntas que a su vez los llevan a cumplir pequeños retos, por ejemplo: quién tiene los brazos más largos o quién soporta más tiempo gritando, entre otras ocurrencias típicas de los Bangta Boys.