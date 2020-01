‘Parasite’ la aclamada película del director Bong Joon Ho estableció un precedente en la última edición de los SAG Awards, realizada el domingo 19 en el Auditorio Shrine de Los Ángeles.

La comedia negra protagonizada por el reconocido actor coreano Song Kang Ho se llevó uno de los galardones clave en la 26° edición de los Premios del Sindicato de Actores (SAG, según sus siglas en inglés), al alzarse con la estatuilla a ‘Mejor elenco en una película’.

Además, de dejar pode detrás a otras aclamadas producciones como “Bombshell”, “The Irishman,” “Jojo Rabbit” y “Once Upon A Time in Hollywood”, la surcoreana ‘Parasite’ marca un nuevo hito al convertirse en la primera película de habla no inglesa en ganar ese premio.

Al momento de recibir el galardón, una de las anécdotas de la noche la protagonizó Lee Sun Kyun, conocido por sus papeles en los doramas “Pasta” y “The 1st Shop of Coffee Prince”.

“¡Ya me está dando un poco de vergüenza sentir que ahora somos los parásitos de Hollywood!”, dijo entre risas el actor de 44 años.

Por otro lado, Song Kang Ho habló sobre la premisa principal de ‘Parasite’.

“En cualquier sociedad hay personas que tienen y que no tienen cosas materiales, y estos grupos coexisten entre sí”, indicó el veterano actor de cintas de culto como ‘Sympathy for Mr. Vengeance’ y ‘The Host’.

Para recibir el premio subieron al escenario los actores Song Kang Ho, So Dam Park, Choi Woo Shik, Lee Jung Eun y Lee Sun Kyun, en medio de una sala que los ovacionaba.

Finalmente, la victoria de ‘Parasite’ en los premios SAG los pone en la mira para llevarse el Oscar en alguno de las cinco categorías en las que compite (Mejor Director, Mejor Película Internacional, Mejor Edición y Mejor Película).