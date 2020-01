Chanyeol de EXO en nuevo dueto con Punch para OST de dorama “Dr. Romantic 2”

¡Luego de una semana agitada, EXO-L recibe una buena noticia! Chanyeol volverá a cantar para la banda sonora de un dorama.

Nuevamente, el rapero de EXO se reunirá con la vocalista Punch para el OST de “Doctor Romantic Teacher Kim”, historia de amor protagonizada por Lee Sung Kyung que se encuentra en emisión por SBS.

La canción que interpretarán los artistas se llama “Go Away, Go Away” y podrá escucharse este 20 de enero a las 6 p.m. (KST) en las plataformas musicales.

Portada de nuevo OST de Chanyeol y Punch

Esta colaboración despierta mucha expectativa, pues en el 2016, ambos artistas ya habían cantado juntos en “Stay With Me”, OST del dorama Goblin.

Ese tema musical tuvo una cálida recepción entre el público general y se mantuvo en posiciones altas de los ránkings musicales, por la nostálgica melodía y el contraste entre la delicada voz de Punch y el rap de Park Chanyeol.

Con este anuncio, él se convierte en el segundo miembro de EXO en ser parte del line-up musical de "Dr. Romantic 2”.

En la primera semana de enero, Baekhyun presentó la canción “My Love”, OST 1 de esta novela coreana.

"Doctor Romantic Teacher Kim 2″ se emite por SBS en su país de origen y obtiene buenos niveles de audiencia.

El dorama está protagonizado por Lee Sung Kyung y Ahn Hyoseop, que encarnan a un par de jóvenes doctores que estudian como internos en un pequeño hospital. Puede ser visto a demanda a través de la plataforma Viki.

Reacciones a la colaboración entre Chanyeol y Punch

Apenas se conoció la noticia de lo que las fans llaman “Stay With Me 2.0”, las redes sociales de EXO-L desbordaron con mensajes de felicidad.

Fans celebran que los dos artistas vuelvan a juntar sus voces.

Las fans esperan que “Go Away Go Away”, repita el éxito de su predecesora. Y también ansían escuchar las voces de Chanyeol y Punch en los próximos episodios del dorama.