Koo Sarang, actriz infantil que enamoró a BTS en SBS Gayo 2019, envuelta en polémica por maltrato animal

La modelo y actriz infantil Koo Sarang se encuentra en medio de una polémica sobre maltrato animal por el video del unboxing de los regalos que recibió de Jimin de BTS.

El clip publicado inicialmente en la cuenta de Twitter de Koo Sarang el 18 de enero consistía en presentar los productos de BT21 que le envió la estrella K-pop, quien al parecer se volvió cercano a la actriz infantil después de interactuar con ella durante los SBS Gayo 2019.

No obstante, durante la grabación (realizada por su madre) se ve al gato de la pequeña de nombre ‘Louis’ intentar meterse en la caja. Acto seguida ella lo empuja con brusquedad, ante la insistencia de la mascota, Koo Sarang lo golpea varias veces de forma violenta.

Esta situación causó malestar entre los internautas y la actriz infantil junto a su madre fueron acusadas de maltrato animal. Ante esta polémica el video fue eliminado y se publicó una disculpa asegurando que Koo Sarang lamentaba sus acciones.

“Hola, soy la tutora de Sa Rang. Primero, lo siento mucho. No pude responder a todos, así que estoy escribiendo esta publicación. Sa Rang está reflexionando sobre sus palabras y comportamiento. Tendremos más cuidado de ahora en adelante. Sa Rang se disculpó [con su gato] y prometió ser cuidadosa a partir de ahora y tratar a Louis con amor. Como sus padres, deberíamos haberle enseñado mejor y estamos reflexionando sobre nosotros mismos por no haber hecho eso. Una vez más, me disculpo por preocupar a muchas personas”.

Primera disculpa del tutor de Koo Sarang, asegurando que la pequeña estaba reflexionando sobre sus acciones para con su mascota.

Sin embargo, un video anterior (ahora eliminado) mostraba a Koo Sarang maltratando de forma parecida a su gato, por lo que los internautas no consideraron que las disculpas fueran sinceras y el abuso animal era frecuente.

Ante esto, se publicó una segunda respuesta en la que se indicaba que Koo Sarang sufría y lloraba mucho por los duros comentarios recibidos.

“Hola, este es el tutor de Sarang. Lo siento mucho. Creo que esto sucedió nuestra incompetencia. Durante la filmación, Sarang estaba emocionada, por lo que actuó de una manera que no es como ella misma. Lamentamos mucho mostrar las acciones incorrectas. Sarang llora mucho y reflexiona sobre sus acciones. Lo sentimos".